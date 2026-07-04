Nashik: अमृतकुंडातील शिवलिंग 'नव्याने प्रकट' नाही, त्र्यंबकेश्वर देवस्थानने केला खुलासा

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक अमृतकुंडाच्या तळाशी शिवलिंग नव्याने प्रकट झाल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून समाजमाध्यमांवर सुरू आहेत. मात्र, हे शिवलिंग नव्याने सापडलेले नसून २०१३ मध्ये अमृतकुंडाच्या स्वच्छतेदरम्यान तेथे नर्मदेश्वर शिवलिंगाची स्थापना करण्यात आली होती, अशी माहिती त्र्यंबकेश्वर देवस्थानकडून देण्यात आली आहे..भारतीय पुरातत्त्व विभागाने नुकतीच अमृतकुंडातील पाणी उपसून स्वच्छता केल्यानंतर कुंडाच्या तळाशी असलेले शिवलिंग पुन्हा स्पष्टपणे दिसू लागले. त्यानंतर हे प्राचीन शिवलिंग नव्याने आढळल्याचे संदेश, छायाचित्रे आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. मात्र, २०१३ मध्ये कुंडाची स्वच्छता सुरू असताना हे शिवलिंग आढळून आल्यानंतर त्याच ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटच्या साहाय्याने त्याची स्थापना करण्यात आली होती..CM पुष्कर सिंह धामी यांचे सत्तेत यशस्वी ५ वर्षे पूर्ण! ऋषिकेशमधून 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू.अलीकडील स्वच्छतेमुळे ते पुन्हा स्पष्ट दिसू लागल्याने त्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली. काही समाजमाध्यमांवरील "रील "मधून प्राचीन शिवलिंग प्रकट झाले, असा दावा केला जात असला, तरी त्यात.कोणतेही तथ्य नसल्याचे देवस्थानने स्पष्ट केले आहे.माहितीनुसार, देवस्थानच्या मंदिराच्या गर्भगृहातील ज्योतिर्लिंग हे ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचे प्रतीकात्मक स्वरूप असलेले प्राचीन शिवलिंग आहे. त्यामुळे मंदिर परिसरात दुसरे कोणतेही प्राचीन शिवलिंग प्रकट झाल्याचा दावा चुकीचा असून, अमृतकुंडातील शिवलिंग हे २०१३ मध्ये स्थापित करण्यात आलेले नर्मदेश्वर आहे."अमृतकुंडातील शिवलिंग हे नव्याने प्रकट झालेले किंवा प्राचीन शिवलिंग नाही. २०१३ मध्ये स्वच्छतेदरम्यान आम्ही तेथेच त्याची स्थापना केली होती. सध्या झालेल्या स्वच्छतेमुळे ते स्पष्ट दिसू लागले आहे. भाविकांनी समाजमाध्यमांवरील अफवांवर विश्वास ठेवू नये."-कैलास घुले, विश्वस्त, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान.Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .अमृतकुंडाचे धार्मिक महत्त्वमंदिरालगत असलेले ऐतिहासिक आणि पवित्र जलकुंड.याच कुंडातील पाण्याने मुख्य ज्योतिर्लिंगाचा अभिषेक केला जातो.अभिषेकासाठी इतर कोणत्याही स्रोताचे पाणी वापरले जात नाही.भारतीय पुरातत्त्व विभागाने नुकतीच कुंडाची स्वच्छता केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.