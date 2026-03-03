Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; सुरक्षारक्षकांचा माज कॅमेऱ्यात कैद!

नाशिक: आद्य ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिरात सोमवारी (ता. २) सुरक्षारक्षकांनी भाविकाला मारहाण केल्याची घटना घडली. या मारहाणीच्या घटनेची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दखल घेतली आहे. इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व प्रकारची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे..त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शनरांगेतील भाविकाला मंदिरातील चार ते पाच सुरक्षारक्षकांकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाली. समाजमाध्यमांवर मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर संतापाची भावना उमटत आहे. .मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी समाजातील विविध स्तरांतून होत आहे. या घडलेल्या प्रकाराची जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी तातडीने दखल घेतली. या संपूर्ण प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरचे प्रांतधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी पवन दत्ता यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल..त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार हिरामण खोसकर आणि त्र्यंबकेश्वरच्या नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, चौकशीअंती कोणी दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे..Former ZP Member Assault Pune : पुण्यात माजी जिल्हा परिषद सदस्याकडून मोठ्या भावाला मारहाण, घटना सीसीटीव्हीत कैद.त्र्यंबकेश्वर प्रकरणाची शासन व प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वरच्या प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जाईल. त्यात दोन्ही बाजूंचे व्हिडिओे, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येईल. चौकशीअंती कोणी दोषी असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाविकांना मारहाणीचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. या घटनांमुळे देवस्थान व शहराची बदनामी होते. सिंहस्थाच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे. आजच्या प्रकारानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र देत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणार असून, मारहाण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे.- हिरामण खोसकर, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.