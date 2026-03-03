नाशिक

Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; सुरक्षारक्षकांचा माज कॅमेऱ्यात कैद!

Security Guards Assault Devotee at Trimbakeshwar Temple : श्री त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरात सोमवारी (ता. २) सुरक्षारक्षकांनी भाविकाला मारहाण केल्याची घटना घडली. या मारहाणीच्या घटनेची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दखल घेतली आहे.
Trimbakeshwar Temple

Trimbakeshwar Temple

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आद्य ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरात सोमवारी (ता. २) सुरक्षारक्षकांनी भाविकाला मारहाण केल्याची घटना घडली. या मारहाणीच्या घटनेची जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दखल घेतली आहे. इगतपुरी- त्र्यंबकेश्‍वर प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व प्रकारची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
maharashtra
Crime News
temple
cctv
trimbakeshwar
religion
controversy

Related Stories

No stories found.