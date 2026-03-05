नाशिक

Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये दर्शनाऐवजी लूट; १० मिनिटांत दर्शन ३ हजारांना

Ground Report Highlights Darshan Mismanagement at Trimbakeshwar Temple : त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरातील दर्शन कमीत कमी वेळेत कसे होईल व भाविकांना पेड दर्शनाची सुविधा सहजपणे समजू शकेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हाच यावरील सक्षम पर्याय असल्याचेही स्थानिक व भाविकांशी केलेल्या चर्चेतून समोर आले आहे.
Trimbakeshwar temple

किरण कवडे नाशिक: ज्योर्तिलिंग त्र्यंबकेश्‍वराचे दर्शन सुलभ व कमीत कमी वेळेत दर्शनाची सुविधा उपलब्ध न करणे, हाच श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये येणाऱ्या भाविकांना लुटण्याचा प्रशस्त मार्ग बनला आहे. यामुळे दर्शनरांगेत उभे राहण्याइतका वेळ नसलेले भाविक दर्शनासाठी इतर पर्यायांचा शोध घेवू लागताच त्यांना अलगद हेरायचे आणि त्यांची लूट करायची, असा मंदिर परिसरात पायंडा पडल्याचे ‘सकाळ’ ने केलेल्या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये आढळून आले. त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरातील दर्शन कमीत कमी वेळेत कसे होईल व भाविकांना पेड दर्शनाची सुविधा सहजपणे समजू शकेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हाच यावरील सक्षम पर्याय असल्याचेही स्थानिक व भाविकांशी केलेल्या चर्चेतून समोर आले आहे.

