Trimbakeshwar Encroachment Removal : त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात प्रशासनाचा 'बुलडोझर'! मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी मोठी कारवाई; दुकानांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त

त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) : येथील श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिराच्या कोटालगत असलेल्या टपऱ्या, दुकानांचे अतिक्रमण प्रशासनाने मंगळवारीच हटविले. दर्शनपथासह विविध विकासकामांचे भूमिपूजन शनिवारी (ता. २५) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होत असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे आम्हाला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, तत्पूर्वी ही कारवाई झाल्याने साहित्याचे नुकसान झाल्याचा दावा टपरी, दुकानधारकांनी केला आहे..येथील मंदिरालगत टपरीधारकांची दुकाने अनेक वर्षांपासून आहेत. या दुकानांमुळे मंदिराभोवती येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होत होती. याप्रश्नी यापूर्वीही नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, मात्र ही जागा पालिकेची नसल्याचे सांगत दुकानदारांनी स्थगिती मिळविली होती, त्यामुळे देवस्थानतर्फे या सर्व व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याने खळबळ उडाली होती..नोटिसांनंतर दुकानदारांना दुकाने स्वतःहून काढून घेण्यासाठी सोमवारी (ता. २०) देवस्थानच्या कोठी हॉलमध्ये देवस्थानतर्फे बैठक घेऊन सर्व दुकानदारांना याबाबतीत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यावर दुकानदारांनी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र प्रशासनाने तत्पूर्वीच ही कारवाई करत धक्का दिला. यामुळे दुकानदारांची तारांबळ उडाली..त्र्यंबकेश्वर येथील देवस्थानच्या हद्दीतील ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या कोटाला लागून असलेली दुकाने प्रशासनातर्फे जेसीबीद्वारा तोडण्यात आली. या परिसरात १३ व्यावसायिक व फुलांची अकरा दुकाने होती. दुकानदारांनी मात्र आम्हाला थोडा कालावधी द्या, जेणेकरून दुकानातील माल व साहित्याचे नुकसान होणार नाही अशी विनंती केली. यात तहसीलदार गणेश जाधव यांनी आयुक्तांशी चर्चा करून एक दिवस देत असल्याचे कालच्या बैठकीत सांगितले..प्रत्यक्षात मंगळवारी (ता. २१) सकाळी अकराला जेसीबी लावत दुकाने हटविणे सुरू करण्यात आल्याने दुकानदारांची धावपळ सुरू झाली. काहींनी आपल्या वस्तू हलविल्या असल्या तरी अनेकांचे नुकसान झाले. काही दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, कोर्टाची कागदपत्रे अधिकाऱ्यांना दाखवत एक दिवस सवलत द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र प्रशासनाने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार ही मोहीम सुरू ठेवली. यामुळे दुकानदारांनी नाराजी व्यक्त केली..गर्दी हटविण्यासाठी उपायमंदिराभोवतीची ही टपरीवजा दुकाने सुमारे ८० वर्षांपासूनची आहेत. त्या वेळी देवस्थानचे उत्पन्न कमी असल्याने या माध्यमातून ते वाढवत देवस्थानचा खर्च भागावा हा उद्देश होता. मात्र कालांतराने भाविकांची गर्दी वाढू लागली तशी या दुकानांभोवती गर्दी वाढल्याने मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर रांगा लागू लागल्या. शिवाय गर्दीमुळे अनेक अप्रिय प्रसंगही घडले. आता सिंहस्थामुळे दर्शनपथाबरोबरच अनेक विकासकामे होऊ घातल्याने ही दुकाने हटविणे गरजेचे झाले होते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.