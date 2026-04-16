Trimbakeshwar Temple Scam : 3 हजारात 10 मिनिटात त्र्यंबकेश्वराचं दर्शन, विश्वस्त काकासह 2 पुतणे गजाआड; पेड दर्शनाला मंदिर व्यवस्थापनाचा वरदहस्त

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर मंदिरात 'व्हीआयपी' दर्शनाच्या नावाखाली भाविकांची उघडपणे लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार (VIP Darshan Scam at Trimbakeshwar Temple) उघडकीस आला असून, या प्रकरणात मंदिराचा विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलगसह चौघांना अटक झाली आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण 'पेड दर्शन' रॅकेट थेट मंदिर व्यवस्थापनाच्या छत्राखालीच सुरू असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे..त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी राबविलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे या गैरप्रकाराचा पर्दाफाश झाला. विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग आणि त्याचा साथीदार गोटीराम पेहरे यांना यापूर्वीच अटक झाली होती. आता कडलगचे पुतणे अभिषेक व ओम या दोघांनाही अटक झाली असून, न्यायालयाने त्यांना १८ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..सिंहस्थ कुंभमेळा आणि नारायण नागबलीसारख्या धार्मिक विधींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात रोज लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. मात्र, या गर्दीचाच गैरफायदा घेत 'व्हीआयपी' दर्शनाच्या नावाखाली प्रत्येकी तीन हजार रुपये उकळले जात असल्याचे उघड झाले आहे..संगनमताने चालणारा खेळमंदिर परिसरातील एजंट गर्दीतून भाविकांना हेरत लांब रांग आणि वेळेची अडचण असलेल्या भाविकांना 'झटपट दर्शन'चे आमिष दाखवले जात. त्यानंतर प्रत्येकी हजारो रुपये घेऊन त्यांना थेट मंदिरात नेले जाई. कडलगचे पुतणे अभिषेक आणि ओम भाविकांना आत घेऊन जाऊन दर्शन घडवत असल्याचे तपासात समोर आले आहे..या प्रकारामुळे श्रद्धेच्या ठिकाणीच पैशांचा बाजार मांडल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे मंदिराचा विश्वस्तच या रॅकेटमध्ये अडकला असल्याने व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक राजेश गावित करत असून, चौकशीतून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे मंदिरातील इतर संबंधितांमध्येही भीतीचे वातावरण असून, आणखी काही जणांच्या अटकेची शक्यता नाकारता येत नाही.