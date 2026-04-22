Trimbakeshwar Temple Scam : पैसे घेत थेट मंदिरात प्रवेशाचा पुरावाच हाती; कडलग बंधूंच्या संभाषणाचे CDR एसआयटीकडे, उत्तर दरवाज्यामागचं काळं सत्य समोर!

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकांना व्हीआयपी दर्शनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट करणारा मंदिराचाच विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग आणि त्याचे पुतणे अभिषेक व ओम कडलग यांच्या संभाषणाचे सीडीआर अहवाल पोलिसांच्या हाती लागले (Trimbakeshwar temple VIP darshan scam) आहेत..यातून भाविकांकडून पैसे घेऊन मंदिरात थेट प्रवेश देण्याचा महत्त्वाचा पुरावा विशेष तपास पथकाच्या हाती आला आहे. त्या अनुषंगाने संशयितांची चौकशी केली जाणार आहे. याच अनुषंगाने न्यायालयाने अभिषेक व ओम कडलग यांना शुक्रवार (ता. २४)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात देवदर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या होणाऱ्या आर्थिक लुटीमध्ये मंदिराचा विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग याच्यासह ओम व अभिषेक हे पुतणे व एजंट गोटीराम पेहरे यांना त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी अटक केली आहे. भाविकांकडून व्हीआयपी पेड दर्शनाच्या नावाखाली तीन ते दहा हजार रुपये ते वसूल करत होते..संशयित ओम व अभिषेक कडलग यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने मंगळवारी (ता. २१) न्या. श्रीमती लाड यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे सहायक अभियोक्ता सायली गोखले व एसआयटीचे तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक राजेश गावित यांनी युक्तिवाद केला..संशयित पुरुषोत्तम कडलग व त्याचे पुतणे ओम-अभिषेक यांच्यात भाविकांकडून पैसे घेऊन मंदिरात दर्शनासाठी उत्तर दरवाजाने सोडण्यासंदर्भातील मोबाईलवर संभाषण व्हायचे. त्याचा सीडीआर अहवाल पोलिसांच्या हाती लागला आहे. पोलिसांच्या हाती काही भाविकांच्या नोंदीचे रजिस्टर असून, त्यातील ४० ते ४५ नोंदी संशयास्पद आहेत. शनिवारी, रविवार आणि सुटीच्या दिवशी संशयितांकडून भाविकांची आर्थिक लूट केली जात होती..यात आणखी काही एजंटांचा समावेश असून, त्याबाबत संशयित कडलग तपासात सहकार्य करीत नसल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत कडलग बंधूंच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली. बचाव पक्षातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एम. वाय. काळे यांनी कडलग बंधूंच्या पोलिस कोठडीला जोरदार विरोध केला. सीडीआर रिपोर्ट पोलिसांच्या हाती आहे, भाविकांच्या नोंदीचे रजिस्टर मिळाले आहे, असे असताना त्यांच्या कोठडीची गरज नाही. पोलिसांना माहिती यापूर्वीच दिलेली असताना आणखी काहीही सांगण्यासारखे नाही..याचा अर्थ ते सहकार्य करीत नाहीत असे होत नाही म्हणून त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. न्या. श्रीमती लाड यांनी युक्तिवाद ऐकून घेत दोघांना शुक्रवार (ता. २४)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याच प्रकरणात अटक असलेला मंदिराचा विश्वस्त व राष्ट्रवादीचा (शरद पवार गट) पदाधिकारी पुरुषोत्तम कडलग, एजंट गोटीराम पेहरे यांच्याही पोलिस कोठडीची मुदत शुक्रवारीच (ता. २४) संपत असल्याने याच दिवशी चौघांनाही न्यायालयात आणले जाणार आहे..दृष्टिक्षेपात तपासपुरुषोत्तम कडलगच्या बँक व्यवहारात कोट्यवधींचे व्यवहारभाविकांकडून पैसे घेऊन दर्शनाला सोडण्याबाबतचे मोबाईल संभाषणसंशयितांमधील मोबाईल संभाषणाचा सीडीआर रिपोर्ट एसआयटीकडेभाविकांच्या नोंदी असलेले रजिस्टर मिळालेआणखीही नोंदी असलेल्या रजिस्टरचा शोधसंशयितांनी ऑनलाइनसह रोखीत भाविकांकडून पैसे घेतलेकडलगांच्या बँक खात्यावर अन्य खात्यातून लाखो रुपये.