Trimbakeshwar Crime : त्र्यंबकेश्वर महिला खून प्रकरणाचा उलगडा; दारूच्या नशेत जवळीक नाकारल्याने दगडाने ठेचले!

Brutal Murder of Scrap Collector in Trimbakeshwar : त्र्यंबकेश्वर येथे झालेल्या महिलेच्या खून प्रकरणातील संशयित पांडुरंग भगरे याला पोलिसांनी अटक केली असून, स्थानिक गुन्हेशाखेने या प्रकरणाचा अवघ्या काही दिवसांत छडा लावला.
नाशिक: त्र्यंबकेश्वर येथे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या कडेला आढळलेल्या भंगार गोळा करणाऱ्या महिलेच्या निर्घृण खुनाचा उलगडा करण्यात त्र्यंबक पोलिसांना यश आले आहे. दारूच्या नशेत जवळीक करण्याचा प्रयत्न महिलेनं ठामपणे नाकारल्याने संशयिताने तिच्या डोक्यात दगड घालून खून केल्याची कबुली दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी संशयितास अटक केली आहे.

Nashik
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case
trimbakeshwar
Arrest
police investigation

