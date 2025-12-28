Trimbakeshwar Crime : त्र्यंबकेश्वर महिला खून प्रकरणाचा उलगडा; दारूच्या नशेत जवळीक नाकारल्याने दगडाने ठेचले!

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर येथे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या कडेला आढळलेल्या भंगार गोळा करणाऱ्या महिलेच्या निर्घृण खुनाचा उलगडा करण्यात त्र्यंबक पोलिसांना यश आले आहे. दारूच्या नशेत जवळीक करण्याचा प्रयत्न महिलेनं ठामपणे नाकारल्याने संशयिताने तिच्या डोक्यात दगड घालून खून केल्याची कबुली दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी संशयितास अटक केली आहे..पांडुरंग देवराम भगरे (वय ३५, रा. सामुंडी, ता. त्र्यंबकेश्वर, हल्ली रा. गुरुद्वाराजवळ, त्र्यंबकेश्वर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव असून, झुनकाबाई सीताराम वाघ (वय ५२, रा. ब्राह्मणवाडे, ता. त्र्यंबकेश्वर) असे मयत महिलेचे नाव आहे. बुधवारी (ता. २४) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास अज्ञात महिलेचा दगडाने ठेचून खून झाल्याची घटना उघडकीस आली होती. त्यानंतर त्र्यंबकेश्वर पोलिसांत अज्ञाताविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..नाशिक ग्रामीण स्थानिक गुन्हेशाखा व त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी संयुक्त तपास सुरू केला असता मयत महिला भंगार गोळा करणारी असल्याचे निष्पन्न झाले. शहरातील भंगार गोळा करणाऱ्यांकडे चौकशीदरम्यान चांगुणा देवराम भगरे हिने मृत महिलेला ओळखले. पुढील चौकशीत तिचा मुलगा पांडुरंग दोन दिवसांपासून भंगार गोळा करण्यासाठी दिसत नसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांचा संशय बळावला. त्यानुसार पांडुरंगचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..ही कारवाई अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, उपविभागीय अधिकारी वासुदेव देसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हेशाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र मगर, त्र्यंबकेश्वरचे वरिष्ठ निरीक्षक महेश कुलकर्णी यांच्यासह पथकाने केली..Umred Crime : दुहेरी हत्याकांडाने उमरेड शहर हादरले; शेजाऱ्याकडून माय-लेकीची हत्या, परिसरात भीतीचे वातावरण.हटकल्याने दगडाने ठेचलेसंशयित पांडुरंग भगरे हा त्याची आई चांगुणा आणि मृत झुनकाबाई यांच्यासोबत भंगार गोळा करीत होता. भंगार विक्रीतून मिळालेल्या पैशांतून तिघेही दारू पीत असल्याचे तपासात समोर आले. मंगळवारी (ता. २३) रात्री दारूच्या नशेत पांडुरंगने झुनकाबाईशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिने तीव्र विरोध केल्याने संतप्त झालेल्या पांडुरंगने तिच्या डोक्यात दगड मारून तिचा खून केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.