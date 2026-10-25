पिकपला आयशरने धडक दिल्याने येवल्याजवळ एकाचा मृत्यू,दोन जण व दोन बैल गंभीर जखमी

YEO26B27317
धानोरे : अपघातात नुकसानग्रस्त झालेला आयशर ट्रक
-----------------
३६-२
ट्रकने धडक दिल्याने
येवल्याजवळ एक ठार
दोन जण व दोन बैल गंभीर जखमी
-------------
सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता. २५ : नगर- मनमाड महामार्गावर धानोरे शिवारात रविवारी (ता.२५) सकाळी ट्रकने पुढे चाललेल्या पिकअपला मागून जोरदार धडक दिल्याने ट्रकचा चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. पिकअपमधील दोन जण आणि पिकअपमध्ये असलेले दोन बैलसुद्धा गंभीर दुखापत झाल्याने गंभीर जखमी झाले आहेत.
या अपघातात ट्रकचा चालक साजिद शौकत (ता. मेरठ, उत्तर प्रदेश) हा जागेवर ठार झाला आहे तर कन्हैया पवार व इतर जखमी झाले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या धडकेत ट्रकचा पुढील भागाचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला. अपघातानंतर ट्रकमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाला जेसीबीची मदत घ्यावी लागली. या दुर्घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प होऊन मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती.
घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलिस ठाण्याचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तातडीने क्रेन व जेसीबीच्या मदतीने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करत वाहतूक व्यवस्था सुरळीत केली. पशुवैद्यकीय डॉक्टरांनी तातडीने या ठिकाणी येऊन जखमी बैलावर उपचार केले. दरम्यान सततच्या अपघातांमुळे नगर- मनमाड महामार्गावरील सुरक्षिततेचा आणि वेगाच्या नियंत्रणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
----------------