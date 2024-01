National Youth Festival: युवा महोत्सवातून 20 कोटींची उलाढाल!

नाशिक : नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच झालेल्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवातून २० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.

देशभरातून नाशिकमध्ये आलेल्या आठ हजार युवक- युवतींनी नाशिकच्या काळाराम मंदिरासह त्र्यंबकेश्वर व शिर्डी दर्शनास पसंती दिल्याने ही उलाढाल झाली. (turnover of 20 crores from Yuva Mahotsav Nashik Trimbakeshwar Shirdi preferred by youth from all over country nashik)