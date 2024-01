Nashik Crime: अट्टल दोघा घरफोड्यांना अटक; युनिट एकची कामगिरी

नाशिक : पेठे शाळेच्या पाठीमागील दुकानाचे शटर उचकटून रोकड व मोबाईल चोरी करणाऱ्या दोघा घरफोड्यांना शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने सापळा रचून अटक केली आहे.

संशयितांकडून आणखीही गुन्ह्यांची उकल होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. (two burglars arrested Performance of Unit One Nashik Crime)