Vani Car Accident : वणी-नांदुरी रस्त्यावर दोन कारची समोरासमोर भीषण धडक; ८ भाविक जखमी...

वणी (नाशिक) - सप्तशृंगी गडावर दर्शनासाठी जाणाऱ्या आणि दर्शन घेऊन परतणाऱ्या दोन कारची वणी-कळवण रस्त्यावरील मांदाणे शिवारात समोरासमोर भीषण धडक झाली. हॉटेल गारवेलजवळ मंगळवारी (दि. १७) सकाळी साडे नऊ वाजेच्या सुमारास हा अपघात घडला. या अपघातात दोन्ही वाहनांमधील एकूण ८ भाविक जखमी झाले असून सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे..याबाबत घटना अशी की, मंगळवार, ता. १७ रोजी सकाळी साडे नऊ वाजेच्या सुमारास नाशिक येथून सप्तशृंगी गडावर जाणारी ब्रेजा कार क्र. एम एच १५ केजी ७५०४ व सप्तशृंगी मातेचे दर्शन घेवून वैजापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे जाणारी व्हिक्टोरिया कार क्र. एम एच २० जीव्ही ४२१४ यांची वणी - नांदुरी रस्त्यावरील मांदाणे शिवारात एका वळणावर समोरासमोर धडक झाली..यात व्हिक्टोरीया कार मधील सौरभ शिवाजी धामणे, (वय-२४) रा. वैजापूर, जि. संभाजीनगर, जितेंद्र बबन इंगळे (वय-४३) रा. वाटूरफाटा, जि. जालना, यशवंत आप्पासाहेब गावडे, (वय-१९), रा. वैजापूर हे गंभीर जखमी झाले तर ब्रेजा कारमधील आदित्य विजय पवार, (वय-१९) रा. सातपूर, संदीप राजेंद्र चव्हाण (वय-२०) रा. उत्तरप्रदेश, साई पासवान (वय-२३) रा. सातपूर, विवेक चव्हाण (वय-२३) व शेखर शाम पवार, (वय-२४) रा. नाशिक हे जखमी झाले आहे..अपघातानंतर स्थानिकांनी १०८ रुग्णवाहिकेस पाचारण करुन वणी ग्रामिण रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान येथे प्राथमिक उपचारानंतर पुढील नातेवाईकांनी पुढील उपचारानंतर खाजगी रुग्णालयात हलवले. अपघातग्रस्त दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी सुदैवाने जिवीत हाणी टळली आहे..दोन्ही अपघात ग्रस्त रस्त्यावर आडवे झाल्याने अपघात स्थळावर दोन्ही बाजूस वाहतूक कोंडी झाली होती. तसेच परीसरातील नागरिक तसेच काही प्रवासी वाहनातून नागरिकांनी अपघात बघण्यासाठी गर्दी केली होती. दरम्यान पोलिस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर पंचनामा करुन अपघातग्रस्त वाहाने रस्त्यातून बाजू करीत वाहतूक सुरळीत केली. याप्रकरणी पोलिसांत उशीरापंर्यत गुन्ह्याची नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.