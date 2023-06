Nashik Accident News : भरधाव Car पलटी होऊन दोघांचा मृत्यू; समृध्दी महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच

Nashik News : हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा दुसरा टप्पा सुरू होऊन आठवडा उलटत नाही तोच या महामार्गावर दररोज कुठे ना कुठे अपघात घडू लागले आहेत.

शनिवारी मध्यरात्री सिन्नर तालुक्यातील वावी जवळ शिर्डीच्या दिशेने जाणारी ब्रिजा कार पलटी होऊन झालेल्या अपघातात कारमधील दोघे मृत्युमुखी पडले. तर दोघांचे प्रकृती चिंताजनक आहे.

समृद्धी महामार्गावर मलढोण ते दूसंगवाडी या गावांच्या दरम्यान शनिवारी मध्यरात्री शिर्डीच्या दिशेने जाणारी ब्रिजा कार क्रमांक एम. एच. 20 / ई. वाय. 5257 टायर फुटल्याने अपघातग्रस्त झाली. (Two killed in high speed car overturn series of accidents continues on Samruddhi Highway Nashik Accident News)

शिर्डी च्या दिशेने जाणारी मार्गिका ओलांडून तीन ते चार पलटी भेट कार थेट मुंबई च्या दिशेला जाणाऱ्या मार्गिकेवर जाऊन पडली. या अपघातात धरमसिंग गुसींगे, राजेंद्र राजपूत या दोघांचा गंभीर जखमी झाल्याने अपघातस्थळीच मृत्यू झाला.

तर भरतसिंग परदेशी, नंदीणी (पुर्ण नाव समजून आले नाही) हे दोघे गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती समजल्यावर शिर्डी व गोंदे येथील इंटरचेंज वरील मदत पथके, वावी पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी, महामार्ग सुरक्षा पोलीस पथकातील कर्मचारी अपघात स्थळी जाऊन आले रुग्णवाहिकेतून मृतदेह व जखमींना सिन्नर येथील रुग्णालयात नेण्यात आले.

अपघाताची कारणे

समृद्धी महामार्गावर अनियंत्रित वेगामुळे अपघात होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी देखील वावीजवळ दोन वाहने अपघातग्रस्त झाली होती. समृद्धीवर वेग मर्यादा पाळली जात नसल्याने अपघात होत आहेत. शिवाय वाहनाच्या टायरची स्थिती, नायट्रोजन हवा याबाबत तपासणी केली जात नाही. याशिवाय सरळ रेषेत सलग वाहन चालवल्याने वाहन चालक संमोहित होत असल्याचा प्रकार देखील वाढत्या अपघातांना कारणीभूत आहे.

हेल्पलाईन नंबर वर संपर्क केल्यानंतर उडवाउदडवी ची उत्तरे

अपघाताबाबत समृद्धी महामार्गाच्या संभाजीनगर येथील हेल्पलाइन क्रमांक वर संपर्क साधला असता कोणतीही माहिती मिळाली नाही. संबंधित हेल्पलाइनवर असणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून अपघात किंवा इतर बाबींची माहिती हवी असल्यास एमएसआरडीसीच्या बांद्रे येथील मुख्य कार्यालयात असलेल्या नियंत्रण कक्षाशी बोला असे सांगितले. मात्र तेथील जबाबदार व्यक्तीचा संपर्क क्रमांक द्यायला नकार देण्यात आला.