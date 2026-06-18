Amalner News : अमळनेर तालुक्यातील दोघांचा विहिरीत बुडून मृत्यू

अमळनेर - तालुक्यातील इंद्रापिंप्री व धार येथील दोघांचा विहिरीत बुडून मृत्यू झाला, तर शहरातील अमलेश्वरनगर मधील एकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. इंदापिंप्री येथील शेतकरी बन्सीलाल भटा पाटील (वय-५५) रविवारी (ता. १४) दुपारी अडीचच्या सुमारास आपल्या शेतात काम करीत होते. ते कावपिंप्रीचे विठ्ठल निंबा पाटील यांच्या विहिरीजवळ गेले असता, अचानक तोल जाऊन ते विहिरीत पडले. ही बाब लक्षात येताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..मात्र, त्यांना वाचविण्यात अपयश आले. त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे पत्नी, मुले, सुना व नातवंडे असा परिवार आहे. अमळनेर पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. हवालदार काशीनाथ पाटील तपास करीत आहेत.तालुक्यातील धार येथील रईस कमरोद्दीन मुजावर (वय-४४) सोमवारी (ता. १४) सकाळी नऊला शफीक अब्दुल हमीद यांच्या शेतातील विहिरीत मृत अवस्थेत तरंगताना आढळून आला. याबाबत मारवड पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली असून, हवालदार संजय पाटील तपास करीत आहेत..अमळनेर शहरातील अमलेश्वरनगरमधील सचिन साखरलाल महाजन (वय-३४) याने रविवारी (ता. १४) पहाटे तीनला स्वतःच्या राहत्या घराच्या छताच्या लोखंडी गजाला दोरी बांधून गळफास घेतला. याबाबत अमळनेर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. हवालदार प्रमोद पाटील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.