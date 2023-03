पांढुर्ली (जि. नाशिक) : आगासखिंड येथील माध्यमिक शाळेत दहावीत शिकणारे विद्यार्थी परीक्षेसाठी पांढुर्ली येथील परीक्षा केंद्राकडे येत असताना झालेल्या अपघातात जागीच मृत्यु झाला. (Two students appearing for 10th exam died in collision with HP gas truck at pandhurli Nashik News)

शुभम रामदास बरकले वय १४ आणि दर्शन शांताराम आरोटे, वय १४ राहणार आगासखिंड, ता. सिन्नर, जि. नाशिक, हे दोन मित्र पांढुर्ली येथील जनता विद्यालय येथे आज गुरुवार दिनांक ०२/०३/२०२३ रोजी आपल्या ऍक्टिव्हा या दुचाकीवरून जात असताना आगासखिंड येथे एच पी गेसचा भरधाव वेगाने येणाऱ्या टँकरने धडक दिल्यामुळे या दोघांचा ही जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये शोककळा पसरली आहे.