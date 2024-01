Nashik Crime: शहर पोलिसांसमोर दुचाक्या चोरट्यांचे आव्हान; पुन्हा 5 दुचाक्या लंपास

नाशिक : शहर आयुक्तालय हद्दीमध्ये एकीकडे पोलीस चोरीला गेल्या दुचाक्यांचा शोध घेत असताना, दुसरीकडे शहरातील दुचाक्या चोरीचे सत्र सातत्याने सुरूच आहे.

यामुळे पोलिसांसमोर दुचाक्या चोरट्यांची मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. शहरातून पुन्हा पाच दुचाक्या चोरीला गेल्या आहेत. (Two wheeler thieves challenge city police Again 5 two wheeler stolen Nashik Crime)