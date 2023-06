Nashik News : दोन दुर्घटनांत दोघा महिलांचा मृत्यू

By

Nashik News : तालुक्यातील चिखलओहोळ व रोकडोबानगर (दाभाडी, ता. मालेगाव) या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या घटनेत दोघा महिलांचा आकस्मिक मृत्यू झाला.

चिखलओहोळ शिवारातील गोपीचंद खैरनार (रा. चिखलओहोळ) यांच्या शेतात कांदे काढण्याचे काम करीत असलेल्या कल्पना कृष्णा उशिरे (३२, रा. जळकू) या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्ये उभ्या राहून कांदे भरत असताना त्यांना अचानक चक्कर आल्याने त्यांचा तोल जाऊन त्या ट्रॉली खाली पडल्याने ट्रॉलीच्या मागील चाकाखाली सापडल्याने गंभीर जखमी झाल्या असता त्यांना उपचारासाठी सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. (Two women died in two accidents Nashik News)

उपचार सुरु असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. तालुका पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

रोकडोबा नगरात दुसरा प्रकार घडला. येथील मयूरी भरत पाटील (वय २३, रा. रोकडोबानगर) या विवाहितेने घरातील लोखंडी ॲंगलला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली.

अंत्यवस्थ असल्याचे समजून मयूरी हिस पती भरत पाटील यांने सामान्य रुग्णालयात दाखल केले असता डॉ. पोतदार यांनी तपासून मयत घोषित केले. छावणी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.