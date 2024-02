NMC Slum Survey: मोफत घरासह जमिनी बळकविण्याचे प्रकार! शहरातील झोपडपट्ट्यांचे नव्याने सर्वेक्षण

नाशिक : केंद्र सरकारच्या नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत घरकुल योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने २००७ मध्ये शहरात झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले.

त्यात १५९ झोपडपट्ट्या आढळल्या, परंतु मागील सोळा वर्षात जमिनींचे गगनाला भिडलेले भाव, वाढत्या इमारती, रोजगार व अन्य कारणांमुळे झोपडपट्ट्या वाढत असल्याची बाब निदर्शनास आली होती.

त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला झोपडपट्ट्यांतील झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर तब्बल सात महिन्यानंतर नगररचना विभागाकडे अतिक्रमण विभागाकडून प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

नगररचना, मिळकत, भूसंपादन या विभागांकडून बाह्य एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहीत अतिक्रमण उपायुक्त नितीन नेर यांनी दिली. (Types of Land Grabbing with Free Housing new survey of slums in city by nmc nashik)