नाशिक

Uday Sangle : सिन्नरच्या राजकारणाला नवी कलाटणी! राष्ट्रवादीचे उदय सांगळे भाजपमध्ये; कोकाटे-वाजेंसोबत होणार थेट दोन हात

Uday Sangle’s BJP Entry Shakes Up Sinnar Politics : सिन्नरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) नेते उदय सांगळे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे स्थानिक राजकारणात मोठे बदल झाले आहेत. त्यांच्या प्रवेशामुळे सिन्नरमध्ये भाजपची ताकद वाढली असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
Uday Sangle

Uday Sangle

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संपत ढोली- सिन्नर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्याचे राजकारण दररोज वेगळे वळण घेत आहे. येथील राजकारणाची मांड ही नेहमीच जातीच्या समीकरणावरून ठरते, किंबहुना तोच फॅक्टर येथील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आजपर्यत तरी राहत आला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
political
election
Sinnar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com