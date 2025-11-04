Uday Sangle : सिन्नरच्या राजकारणाला नवी कलाटणी! राष्ट्रवादीचे उदय सांगळे भाजपमध्ये; कोकाटे-वाजेंसोबत होणार थेट दोन हात

संपत ढोली- सिन्नर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्याचे राजकारण दररोज वेगळे वळण घेत आहे. येथील राजकारणाची मांड ही नेहमीच जातीच्या समीकरणावरून ठरते, किंबहुना तोच फॅक्टर येथील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आजपर्यत तरी राहत आला आहे..त्यामुळे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पक्षांतराची चर्चा वेगाने सुरू झाली अन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते उदय सांगळे यांच्या भाजप प्रवेशाने तिला पूर्णविराम मिळाला आहे. या पक्ष प्रवेशामुळे तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे..उदय सांगळेंच्या भाजप प्रवेशाने पक्षाची ताकद वाढणार असली तरी प्रत्यक्षात सांगळे यांना क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे आणि खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्याशी राजकीयदृष्ट्या थेट दोन हात करावे लागणार असे मानले जात आहे. त्यांना भाजपची साथ असेल, त्यामुळे नजिकच्या काळात सिन्नरच्या राजकीय पटलावर वेगवेगळी समीकरणे पाहायला मिळणार आहेत..तालुक्यात आजपर्यंत भाजपवर रिक्षात मावणारा पक्ष म्हणून टीका होत होती. आजच्या प्रवेश सोहळ्याने सिन्नरला निश्चितच भाजपची तिसरी ताकद उभी राहिली आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले अनेक इच्छुक उमेदवारी डावलली तर सैराट होण्याच्या तयारीत आहेत. पक्ष कोणता हे अजूनही इच्छुक ठामपणे सांगत नाहीत. निवडणुका जसजशा जवळ येवू लागल्या आहेत. तसतसे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे..तालुका भाजपला नवी दिशातालुक्यात भारतीय जनता पक्षाच्या ताकदीची दखल घेतली जात नव्हती. वर्षभरापासून जयंत आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली नेताने काम सुरु झाले होते. आता तर उदय सांगळे यांच्या प्रवेशाने मोठी ताकद पक्षाला मिळाली. त्यामुळे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजनांनीही सिन्नरला स्वबळाचा नारा दिला आहे..जातीय समीकरणेही महत्त्वाचीतालुक्यावर पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव कधीही नव्हता. सध्याच्या काळातही तो दिसत नाही. वाजे, कोकाटे, गडाख, दिघोळे या घराण्यांचा प्रभाव कायम राहिला. त्यातच येथील राजकारणात जातीय समिकरणेही महत्वाची ठरली आहेत..माजीमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्यानंतर उदय सांगळे यांचा वंजारी समाजासह लहान समाजात असलेला प्रभाव महत्वाचा ठरत आहे. त्यामुळेच त्यांची विधानसभेत एक लाखापर्यंत उडी पोहोचली. येत्या निवडणुकांतही जातीय समिकरणांचे पडसाद स्पष्टपणे पाहायला मिळणार आहेत..Nagarpalika Election: नगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम कसा? आचारसंहितेचा नियम काय? अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या एका क्लिकवर .सिन्नरच्या राजकारणाला कलाटणीउदय सांगळे हे युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष असल्यापासून राजकारणात सक्रीय झाले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासोबत शिवसेनेतही ते स्थिरावले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाशी असलेली सलगीही लपून राहिलेली नाही. बदलत्या राजकीय स्थितीत भाजपत प्रवेश झाल्याने येथील राजकारणाला कलाटणी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.