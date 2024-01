Uddhav Thackeray News : हो, शिवसेना अन्‌ शिवसैनिक माझीच वडिलोपार्जित संपत्ती : उद्धव ठाकरे

नाशिक : हिंदुत्वाची ठिणगी मनामनात पेटविणाऱ्या माझ्या बापाची शिवसेना आहे.

शिवसेना आणि शिवसैनिक माझी वडिलोपार्जित संपत्ती असल्याचे विरोधकांना ठणकावून सांगत, आमची शिवसेना पळविणाऱ्यांचा राजकीय वध तमाम शिवसैनिक करतील, असा निर्धारच या मेळाव्यातून करणार आहोत, असे प्रतिपादन शिवसेनेच्या ‘उबाठा’ गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले. (Uddhav Thackeray statement at convention jahir sabha Shiv Sena and Shiv Sainik my ancestral property nashik political news)