Ukadiche Modak Business : गणेशोत्सवात मोदकांना प्रचंड मागणी असल्याने मिठाई विक्रेते मोदकांचे तळलेले, नारळाचे, खव्याचे, बालूशाही, चॉकलेट, पिस्ता, मँगो असे नानाविविध प्रकार उपलब्ध करून देतात.

असे असले तरी या सर्व मोदकांवर गत काही वर्षात साजूक तुपातील केसरयुक्त उकडीचे मोदक भारी ठरत आहे. गणेशोत्सवात नाशिक शहरात लाखो उकडीच्या मोदकांचे नग विक्री होत असून लाखो रूपयांची उलाढाल होत आहे. (Ukadiche Modak in Sajuk Tupa Lakhs turnover in Ganeshotsav by women group nashik)

गेल्या काही वर्षात तयार मोदकांच्या खरेदीकडे कल वाढला आहे. नाशिक शहरात अनेक व्यावसायिक आज उकडीच्या मोदकचा व्यवसाय करत आहेत. यात महिलांचे प्रमाण लक्षणीय असून महिलांनी सोशल माध्यमाद्वारे उकडीच्या मोदकांचे ऑर्डर घेतल्या आहे.

श्री गणेश चतुर्थीला साधारण आठशे ते बाराशे नग घरघुती उकडीचे मोदक बनविणांची ऑर्डर देखील महिलांना मिळाल्या आहेत. गणेशोत्सवातील दहाही दिवसांत ऑर्डर सुरूच असून घरघुतीसह मंडळांकडून मोठी मागणी आहे.

गणेशोत्सवामुळे अनेक महिलांना उकडीच्या मोदकांमुळे रोजगार उपलब्ध झाला आहे. एक महिला व्यावसायिक दररोज सरासरी शंभराहून अधिक उकडीच्या मोदकांच्या ओर्डर घेत आहे.

गौरीच्या दिवशी, पाचव्या व सातव्या दिवशी शहरातून उकडीच्या मोदकांना मोठी मागणी असल्याचे विक्रेत्या महिलांनी सांगितले. अनंत चुतुर्थीला देखील अधिक मागणी असेल अशी आशा महिला विक्रेत्यांनी केली.

तळलेले, खव्याच्या मोदकांपेक्षा पौष्टिक

जायफळ, तांदळाचे पीठ, गुळ, खोबरे, खसखस, इलायची यांचे सारण यापासून उकडीचे मोदक हे प्रामुख्याने बनवले जातात. हे मोदक पाण्याच्या वाफेवर उकडले जातात. आज या मोदकाचे विविध प्रकारही बनवले जातात.

तळलेले तसेच खव्याचे मोदक, पेढा काजू मोदक, चॉकलेट मोदक अशा विविध प्रकारांच्या मोदकांपेक्षा उकडीचे मोदक पौष्टिक असल्याने मागणी वाढत आहे.

२५ रूपयांपासून ४० रूपयांपर्यंत उकडीच्या मोदकांची प्रतीनग किंमत आहे. तर ७२० ते ८२० प्रतिकिलो प्रमाणेही उकडीचे मोदक विकले जात असून अकरा, एकवीस, एक्कावन्न नगांची ऑर्डर घेतली जात आहे.

"उकडीच्या मोदकांचा व्यवसाय दहा वर्षांपासून करीत आहे. गणेशोत्सवात पहिल्या दिवशी व गौरी गणपती, पाचव्या दिवशी मोठी मागणी होती. अनंत चतुर्थीलाही उकडीच्या मोदकांची मोठी मागणी असेल."- वैशाली मराठे, व्यावसायिक

"सोशल मिडियावरुन उकडीच्या मोदकांची ऑर्डर घेतली जात असून गणेशोत्सवात मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. उकडीच्या मोदकांचा घरगुतीच व्यवसाय असून त्याप्रमाणेच ऑर्डर घेत आहे."- वैभवी पानवळ, व्यावसायिक