Nashik News: केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांकडून आरोग्यवर्धिनी केंद्राबाबत महापालिकेस अल्टिमेटम

Nashik News : आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला ६५ कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरून ९ दिवसात ३० आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करण्याचा अल्टिमेटम दिला.

काम न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने मक्तेदारांची बैठक घेऊन तातडीने कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (Ultimatum from Union Minister of State for Health to Municipal Corporation regarding Arogyavardhini Centre nashik news)