नैताळे (जि. नाशिक) : खानगाव (नजीक) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेसमोर अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार वनसगाव विकास सोसायटीचे माजी अध्यक्ष संदीप गारे यांनी निफाडचे तहसीलदार शरद घोरपडे व गटविकास अधिकारी संदीप कराड यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

वनसगाव- लासलगाव रस्त्यावर खानगाव (नजीक) हे गाव असून जिल्हा परिषदेचे अंतर्गत प्राथमिक विद्यामंदिर ही शाळा आहेत. या शाळेसहीत मोठी जागा ग्रामपंचायत गावठाण म्हणून उल्लेख असलेली जागा आहेत. तसा सातबारा उताराही ग्रामपंचायतीच्या नावाने आहे. प्राथमिक विद्यामंदिर या शाळेच्या बिलकुलसमोर काही व्यक्तींनी अनधिकृत बांधकाम सुरू केले आहे. (Unauthorized construction started in front of school in Khangaon Nashik Latest Marathi News)

शासकीय अधिकारी म्हणून ग्रामसेवकांना याबाबत सांगितले, मात्र ग्रामपंचायत व्यवस्थापन त्याकडे डोळेझाक करत आहेत. असे लक्षात आल्याने याबाबतची तक्रार निफाडचे तहसीलदार शरद घोरपडे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यांनी हा विषय गटविकास अधिकारी यांच्याअंतर्गत असल्याचे सांगून चेंडू गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनात टोलविला. गटविकास अधिकारींनाही निवेदन देण्यात आले आहे. हा विषय शैक्षणिक संदर्भात असल्याने अधिकाऱ्यांनीही तातडीने दखल घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

"शाळेच्या समोर होत असलेले अतिक्रमन व अन्अधिकृत बाधकाम ग्रामपंचायत व्यावस्थापनानेच थांबवायला हवे हा विषय शैक्षणिक संदर्भात आहेत कोणालाही तकलीब देण्याचा माझा हेतू नाही माय- बाप अधिकाऱ्यांनी हे थांबवा अन्यथा शाळेची व विद्यार्थ्यांच्या नुकसान टाळण्यासाठी मला उपोषन करावे लागेल." - संदिप गारे, माजी अध्यक्ष - वनसगाव सोसायटी

