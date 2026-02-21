Nashik News : कुंभमेळ्याआधी नाशिकची प्रतिमा धोक्यात? प्रशासनाने अनधिकृत गाईड्सवर लगाम लावण्याची मागणी

नाशिक: इतिहासाची सखोल माहिती नसलेल्या आणि कोणतीही अधिकृत मान्यता नसलेल्या तथाकथित गाइड्सचा सध्या शहरात सुळसुळाट झाला असून, त्यांच्या अर्धवट आणि चुकीच्या माहितीद्वारे भाविकांची दिशाभूल केली जात असल्याची तक्रार घाट परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. या प्रकारामुळे नाशिक नगरीची प्रतिमा बाहेरच्या राज्यांत मलिन होत असल्याने अशा गाइड्सवर तत्काळ प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी पुढे येत आहे..बाहेरून आलेल्या पर्यटकांना स्थानिक इतिहासाची अचूक माहिती नसल्याने ते गाइड सांगतील त्यावरच अवलंबून राहतात. ‘इथे पैसे ठेवा’, ‘इथे नमस्कार करा’, ‘ही वस्तू अमुक घटनेची साक्ष आहे’ अशा सूचनांवर भाविक विश्वास ठेवतात. परिणामी, श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यामधील सीमारेषा पुसली जात असल्याचे चित्र आहे..येथे सीतामाई राहून गेल्या..?तपोवन परिसरात आलेल्या भाविकांना काही गाईड्सकडून सीतामातेविषयी विविध कथन केले जाते. ‘येथे सीतामाता राहिल्या होत्या’, ‘त्यांच्या वापरातील भांडी येथे आहेत’, ‘त्या धान्य दळायच्या ते जाते येथेच आहे’ अशा रंजक कथा सांगितल्या जातात. त्याचप्रमाणे भगवान श्रीरामांच्या नावावरही अनेक घटना जोडल्या जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पर्यटकांना या माहितीची सत्यता पडताळण्याचे साधन नसते. त्यामुळे ते गाइड सांगतील तेच खरे मानतात. अशा कथांमुळे श्रद्धेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे..अधिकृत मार्गदर्शकांची गरजइतिहास आणि पुराणांचा सखोल अभ्यास असलेल्या, प्रशासनमान्य मार्गदर्शकांची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचेही नागरिकांचे मत आहे. पर्यटन विभागाने अधिकृत ओळखपत्र असलेले गाइड उपलब्ध करून दिल्यास पर्यटकांना योग्य माहिती मिळेल आणि शहराची प्रतिष्ठाही अबाधित राहील..सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकची ओळख जगभर पोहोचणार असताना, चुकीच्या माहितीमुळे शहराची प्रतिमा मलिन होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे..Latur News: जिवंत पत्नीचं काढलं मृत्यू प्रमाणपत्र, दुसऱ्या लग्नासाठी पतीचा प्रताप; अधिकाऱ्यामुळे बिंग फुटलं.प्रमुख धार्मिक स्थळांवर वाढलेला वावररामकुंड, गोदाघाट, पंचवटी परिसर, सीतागुंफा, काळाराम मंदिर तसेच सोमेश्वर मंदिर या ठिकाणी हे अनधिकृत गाईड्स मोठ्या प्रमाणावर फिरताना दिसतात. बाहेरच्या राज्यातून आलेले भाविक दिसताच ते माहिती सांगण्यास सुरवात करतात, अशी तक्रार आहे..मनाला येईल तशी माहिती सांगून भाविकांची दिशाभूल केली जाते. यामुळे नाशिकच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक परंपरेला धक्का बसत आहे. प्रशासनाने अशा गाईड्सवर नियंत्रण आणावे.- आकाश तिडके, रहिवासी, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.