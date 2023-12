Nashik Crime: भाच्याने ढकलल्याने मामाचा मृत्यू; सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा, संशयित ताब्यात

पंचवटी : पंचवटी, हिरावाडीतील वाल्मीक आवास योजनेतील मामा-भाच्याच्या भांडणात शुक्रवारी (ता. १५) भाच्याने मामाला धक्काबुक्की करत पलंगावरून लोटून दिले होते. यात मामाच्या डोक्यास गंभीर मार लागून उपचारास नेतानाच त्यांचा मृत्यू झाला होता.

शनिवारी (ता. १६) पंचवटी पोलिसांत प्रथम अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र, शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संशयित भाच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला असून, संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. (Uncle dies after being pushed by nephew Crime of culpable homicide suspect in custody Nashik Crime)