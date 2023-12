Sharad Pawar: शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी कांदाप्रश्नी चांदवडला आंदोलन

Sharad Pawar : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातमूल्यामध्ये वाढ केल्यानंतर आता कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात येत्या सोमवार (दि.११) रोजी सकाळी साडेदहाला चांदवड येथील चौफुलीवर राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन होणार आहे. (Under leadership of Sharad Pawar protest on Monday in chandwad on onion banned issue nashik onion news)