Unseasonal Rain Nashik : वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शहरात पाणीपुरवठा विस्कळित

Unseasonal Rain Nashik : रविवारी (ता. ९) सायंकाळपासून सुरू झालेल्या वादळी पावसामुळे ठिकठिकाणी वृक्ष म्हणून पडले, तर अनेक ठिकाणी वीज जनित्र बंद पडल्याने नाशिक रोड व गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रावरील वीजपुरवठा खंडित झाला. (unseasonal rain Due to power cut water supply in city is disrupted nashik news)

परिणामी सोमवारी (ता. १०) दुपारपर्यंत या भागातील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार रविवारी सायंकाळी शहरात मुसळधार पाऊस झाला. वादळी पावसामुळे अनेक ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडले, तर नाले चोकअप झाले.

वादळी पावसामुळे विद्युत जनित्र अनेक ठिकाणी बंद पडले. परिणामी वीजपुरवठा खंडित झाला. नाशिक रोड, उपनगर, द्वारका भागात रविवारी रात्रीपर्यंत वीजपुरवठा बंद होता. हीच परिस्थिती सकाळपर्यंत होती.

गांधीनगर व नाशिक रोड जलशुद्धीकरण केंद्रावर रात्री वीजपुरवठा खंडित झाल्याने टाक्या भरल्या गेल्या नाही. परिणामी द्वारका भागापासून पुढे नाशिक रोडपर्यंत पाणी नसल्याने जनजीवन विस्कळित झाले.