Nashik Monsoon : हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला! सलग दुसऱ्या दिवशी अवकाळीचा दणका; आजही पावसाचे सावट

Unseasonal Rain and Hailstorm Hit Nashik District : जिल्ह्याच्या विविध भागांत गारपिटीसह अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. या पावसामुळे भाजीपाल्यासह कांदा, तसेच गव्हाला फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरीराजा हवालदिल झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: जिल्हावासीय गुढीपाडवा व नववर्ष स्वागताच्या आनंदात असताना गुरुवारी (ता. १९) जिल्ह्याच्या विविध भागांत गारपिटीसह अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. या पावसामुळे भाजीपाल्यासह कांदा, तसेच गव्हाला फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरीराजा हवालदिल झाला. दरम्यान, शुक्रवारीही (ता. २०) ठिकठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस हजेरी लावू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

