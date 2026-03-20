Nashik Monsoon : हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला! सलग दुसऱ्या दिवशी अवकाळीचा दणका; आजही पावसाचे सावट

नाशिक: जिल्हावासीय गुढीपाडवा व नववर्ष स्वागताच्या आनंदात असताना गुरुवारी (ता. १९) जिल्ह्याच्या विविध भागांत गारपिटीसह अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. या पावसामुळे भाजीपाल्यासह कांदा, तसेच गव्हाला फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरीराजा हवालदिल झाला. दरम्यान, शुक्रवारीही (ता. २०) ठिकठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस हजेरी लावू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. .जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी अवकाळी पावसासह गारपिटीने झोडपून काढले. नांदगाव व देवळा तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये दुपारनंतर वादळी वाऱ्यासह अवकाळीने हजेरी लावली. या वेळी काही गावांमध्ये गाराही बरसल्या. अचानक आलेल्या या पावसाने अंतिम टप्प्यातील रब्बी पिकांना फटका बसत आहे. वारा आणि पावसाचा जोर अधिक असल्याने ठिकठिकाणी शेतात पाणी साचले. त्यामुळे काढणीला आलेला गहू तसेच कांदा पिकावर परिणाम होणार आहे. .भाजीपालाही मातीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. राज्याच्या निरनिराळ्या भागाला अवकाळीने तडाखा दिला आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यालाही त्याचा दणका बसला. हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेल्याने बळीराजासमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. दरम्यान, संकटाच्या या काळात शासनाने तातडीने पंचनामे करून मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांमधून होत आहे..धुळे जिल्ह्यातही अवकाळीचा तडाखासाक्री, शिंदखेड्याला झोडपलेरहिमपुरे, अंजनविहिरेपरिसरात गारपीटडाळिंब, शेवगा व कांदा पिकाचे मोठे नुकसान.