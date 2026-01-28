Nashik News : नाशिकला अवकाळीचा तडाखा! येवला, नांदगावमध्ये मुसळधार; गहू, कांद्यासह द्राक्ष बागा संकटात

नाशिक: ढगाळ हवामानाचे रूपांतर आज बेमोसमी पावसात झाले. जिल्ह्यात येवला आणि नांदगाव तालुक्यात पावसाने त्रेधातिरपीट उडाली. अचानक टपोऱ्या थेंबासह झालेल्या पावसाने मंगळवारी (ता.२७) शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली. येवला तालुक्यात पावसामुळे अनेक ठिकाणी उभा गहू आडवा झाला. कांद्यासह द्राक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. दुपारनंतर दिवसभर ढगाळ वातावरण असल्याने नाशिकसह इतर द्राक्ष बागायतदारांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे..येवला : सततच्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. आज सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते. तसेच वातावरणात प्रचंड उष्मा देखील होता. सायंकाळी पावणेचार वाजेच्या दरम्यान अचानक मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. सुमारे २० ते २५ मिनिटे सुरू असलेल्या या पावसामुळे सगळीकडे पाणी पाणी झाले..तालुक्यातील अनेक भागात वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यामुळे काढणीला आलेला गहू आडवा झाला असून, वाऱ्यामुळे दाणे गळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तालुक्यातील मुख्य पीक असलेल्या कांद्याची काढणी सुरू असतानाच पाऊस झाल्याने साठवणूक केलेला आणि शेतात असलेला कांदा सडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .अचानक आलेल्या पावसामुळे उभ्या गव्हाच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पीक जमिनीला टेकल्याने आता उत्पादनात मोठी घट होईल असे शेतकरी अशोक पवार यांनी दिली. गेल्या दोन-तीन दिवसात तालुक्यात ढगाळ हवामान असल्याने शेतकऱ्यांना फवारणीचा खर्च वाढला आहे. त्यातच अनेक शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी कांदे काढून ठेवलेले असून मकाच्या बिट्या शेतातच आहेत. तसेच उन्हाळ कांद्याचे पीक जोमात असताना या पावसाने दणका दिल्याने मोठे नुकसान होणार आहे..Akola News:अर्चित चांडक ठरले राज्यातील सर्वोत्तम एसपी; ई-गव्हर्नन्स मूल्यमापनात अकोला दलाचा राज्यात तृतीय, अमरावती परिक्षेत्रात अव्वल कामगिरी!.नांदगावला दहा मिनिटे पाऊसनांदगाव : शहर व परिसरात आज सांयकाळी अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. ऐन थंडीच्या काळात अचानक झालेल्या या अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामातील पिकांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेषतः कांदा पिकाचे नुकसान या पावसामुळे होण्याची शक्यता आहे गेल्या दोन दिवसापासून हवेतील आद्रता वाढू लागल्याने थंडीचा जोर ओसरत असतांनाच अचानक टपोऱ्या थेंबासह पावसाची सुरुवात झाल्याने अनेकांची भंबेरी उडाली. पावसाचा जोर फारसा नव्हता मात्र कुठे दहा मिनिटे तर कुठे अर्धा तास अवकाळी पाऊस झाल्याने रात्री हवेतीव गारवा वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.