Nashik Grapes News : दराअभावी द्राक्ष हंगामाचा गोडवा हरपला; 18 ते 25 रुपये किलो

Nashik Grapes News : अवकाळी पाऊसासह प्रतिकूल हवामानाशी झुंज देत निफाड व दिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी द्राक्षबागा फुलविल्या. कर्ज काढून लाखो रुपये भांडवल द्राक्षबागेत गुंतविले.

आकर्षक दर मिळून द्राक्षांच्या चवीप्रमाणे उत्पन्नाचा गोडवा मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. (Unseasonal rains and now prolonged winter have affected grapes season nashik news)