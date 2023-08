Nashik Rice Sowing : तालुक्यात वरुणराजाने मागील पंधरवड्यात सलग दहा दिवस चौफेर हजेरी लावून बळीराजाची समाधानी व शेतामध्ये पावसाची आबादानी केली. मात्र, पूर्व भागात पाऊस कमी झाला आहे.

गेल्या दोन दिवसापासून पावसाने काही भागात थोडीशी उसंत घेतली आहे. काही भागात अधूनमधून पाऊस होत आहे. दारणाकाठच्या गावांत मुख्य पीक असलेल्या भात आवणीला उशिराने का होईना जोमाने सुरवात झाली आहे.

मजुरांची टंचाई भासत असल्याने शेतकऱ्यांनी जपानी पद्धतीचा वापर सुरू केला आहे. (Use of Japanese Method for Rice Cultivation Rainfall in some parts of Igatpuri taluka nashik)

उन्हाळ्यात विहिरीच्या पाण्यावर टाकलेली भाताची रोपे लावणीला आली असताना, जुलैच्या मध्यावर पावसाने सुरवात केल्याने काळजीत पडलेला बळीराजा मागील १५ दिवसांच्या पावसाने सुखावला आहे.

त्यामुळे वेळेत कामे उरकण्यात येत असून, ट्रॅक्टरद्वारे मशागत करून शेत तयार केले जात आहे. मात्र, लागवडीसाठी मजुरांवरच अवलंंबून राहावे लागत आहे. दारणाकाठच्या गावांमध्ये इंद्रायणी व १००८ या जातीच्या भाताची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते.

त्यासाठी शेतकरी शेतात रोपे तयार करतात. रोपांच्या चांगल्या वाढीसाठी रासायनिक खते टाकली जातात.

"सध्याच्या परिस्थितीत भात लागवडीसाठी एकरी ८ ते १० हजारांचा खर्च येतो. जपानी पद्धतीने दोरी लावून लागवड केली जाते. खतगोळी पद्धतीने बुडालगत टाकली जाते. त्यामुळे खत वाहून न जाता उत्पादन वाढीस मदत होते. एकरी ३० ते ३५ पोते उत्पादन अपेक्षित असून, चार महिन्यांत पीक तयार होते." -संतोष भोईर, शेतकरी, वंजारवाडी