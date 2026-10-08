वाके येथील जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापन समितीचे पुर्नगठन

टिप : सदरील बातमी उद्याच्या अंकात घ्यावी. बातमीला शंभरअंक वाढ आहे.
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वाके : शाळा व्यवस्थापन समितीच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करताना मुख्याध्यापक दत्तू कारवाळ व शिक्षक.
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वाके जि. प. शाळा
व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठन
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव, ता. ८ : वाके (ता. मालेगाव) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठन तथा नवीन रचना पार पडली. यात सोडचिठ्ठीद्वारे अध्यक्षपदी दीपक कानडे यांची, तर उपाध्यक्षपदी रवींद्र निकम यांची निवड झाली.
वाके जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापन समितीची नवीन कार्यकारिणी नुकतीच पार पडली. यात ७५ टक्के पालक सदस्य आरक्षणांतर्गत तसेच १२ विद्यार्थ्यांमागे एक प्रतिनिधी या शासकीय निकषानुसार १४ पालक सदस्यांची निवड झाली. आरक्षणांतर्गत निवड करताना महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण राखीव ठेवले होते. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या स्वीकृत सदस्य म्हणून मुख्याध्यापक तथा शालेय समितीचे सचिव दत्तू लक्ष्मण कारवाळ यांची निवड झाली. त्याचबरोबर शिक्षक प्रतिनिधी म्हणून उपशिक्षक प्रमोद बच्छाव, तर शाळेचे माजी विद्यार्थी भूषण काकळीज यांची शिक्षणतज्ज्ञपदी निवड झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकरणाच्या सदस्य, शाळेतील विद्यार्थी भावेश पगारे, तनिष्का बच्छाव या दोघांची विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली. ललित खरात यांचीही निवड झाली. निवृत्त शिक्षक लक्ष्मण कापडणीस, रत्नाबाई काकळीज, दिनेश भुसे, प्रमोद बच्छाव, साहेबराव बच्छाव, नुतन बच्छाव, रुपाली बच्छाव आदींनी प्रयत्न केले. मुख्याध्यापक कारवाळ यांनी सूत्रसंचालन केले.
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निवड झालेले सदस्य असे
दीपक कानडे, रवींद्र निकम, स्वप्नील नारळे, वंदना बच्छाव, शिवाजी भदाणे, आबासाहेब बच्छाव, रूपाली सावंत, सीमा मोरे, उज्ज्वला माळी, किरण गायकवाड, रेखा मोरे, शोभा गोरे, सागर माळी, नाना सोनवणे आदींची शालेय समितीच्या सदस्यपदी निवड झाली.