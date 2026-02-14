Nashik Valentine’s Day : नाशिकमध्ये 'व्हॅलेंटाइन'चा फिव्हर! लाल गुलाबासह कस्टमाइज गिफ्ट्सला बाजारपेठेत मोठी मागणी

नाशिक: काळानुसार नात्यांच्या व्याख्या बदलत गेल्या, तरी प्रेमाची व्याख्या मात्र कधीही बदलत नाही आणि हेच प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे ‘व्हॅलेंटाइन डे’. प्रेमाचा हा उत्साह साजरा करण्यासाठी लाल गुलाबासह बुके, चॉकलेट, भेटवस्तू, ज्वेलरी, त्यातही खास करून रिंग खरेदीला बाजारपेठेत मागणी होती. त्याचबरोबर ऑनलाइन प्लॅटफार्मवर विविध वस्तूंवर थेट ४० ते ८० टक्के अशी घसघशीत सवलत देण्यात आली आहे. .मिलेनियर पिढीपासून ते आत्ताच्या जेन झी, जेन अल्फापर्यंत त्यात लिव्ह रिलेशनशीप असो वा सिच्युएशन शिप यासारखे नाती निर्माण झाली असली तरी, प्रेमाची व्याख्या मात्र कधीही बदलली नाही. त्यामुळे आठवडाभर सुरू असलेल्या व्हॅलेंटाईन सप्ताहाचा शनिवारी (ता.१४) शेवट ‘व्हॅलेंटाईन डे’ने होत आहे. त्यामुळे बाजारपेठतही प्रेमाचा उत्साह बघायला मिळत आहे. कपलचा फोटो असलेला मग, आठवणीतील फोटोंचा अल्बम, टेडी बियर, सुंगधी कँडल, फोटो असलेले कुशन कव्हर, फोटो मॅगनेट यासारख्या छोट्या मोठ्या वस्तूंना शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात मागणी होती..व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने विशेष चॉकलेट डिझाइन करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये कस्टमाइज चॉकलेट बुकेचा पर्याय देखील उपलब्ध होता. सिल्क हार्ट ब्लश, सिल्क मूस, सिल्क बबली, ड्रायफ्रुट चॉकलेट, पूर्ण चॉकलेटमध्ये हार्ट शेफमधील बाइट चॉकलेट या दिवसानिमित्ताने तयार करण्यात आली होती..आठवणीतले क्षण भेटवस्तूच्या रूपात देण्यासाठी कस्टमाइज बॉक्सचा देखील पर्याय होता. आनंदवली, गंगापूर रोड, कॉलेज रोड, हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये कपलसाठी खास आगाऊ बुकिंगच्या सुविधेबरोबर खास सवलत देण्यात आली होती..Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे नंतर कोणते 'डे' येतात? कसा साजरा केला जातो, जाणून घ्या लिस्ट .कपल रिंग आणि कपल टॅटूनव्याने प्रेमाची सुरवात करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये रिंग एकसारखी असावी म्हणून खास कपल रिंग डिझाइन करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये खिशाला परवडेल अशापासून १८ कॅरेटमध्ये ५० हजार रूपयांपर्यंतच्या रिंग दुकानात उपलब्ध होत्या. प्रेमाची आठवण म्हणून अनेक जोडपे कपल टॅटूची डिझाइन काढण्याला पसंती देत होते..गुलाब खातो भावप्रेमाचा लाल रंग म्हणून ‘व्हॅलेंटाइन डे’साठी बाजारात लाल गुलाबाला अधिक मागणी वाढली. त्यात लाल गुलाबाचा बुके हजार रुपयांपासून पुढे, तर साधे गुलाबाचे फुल २० रुपयांना मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.