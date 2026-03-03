Wani Crime : धक्कादायक! लग्नासाठी मुलीला कुटुंबाच्या खुनाची धमकी; भाजप जिल्हाध्यक्षांच्या हस्तक्षेपानंतर गुन्हा दाखल

लखमापूर: दिंडोरी तालुक्यातील वणी येथे एक अल्पवयीन हिंदु मुलगी लव्ह जिहादची बळी पडली असून मागील चार वर्षांपासून एक मुस्लिम युवक तिला मानसिक त्रास देत होता. अखेर या कुटुंबाने वणी येथुन नाशिकला स्थलांतर केले तरी सुध्दा या मुलाचा व त्याच्या कुटुंबाचा मुलीचे आई वडील व भावाला त्रास सुरूच राहिला..माझ्याबरोबर लग्न कर नाही तर तुझ्या आई वडिलांचा खुण करू अशी धमकीच त्याने मुलीला दिली होती. मुलीने अखेर विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला पण ती वाचली. सदर मुलगी हुशार असुनही केवळ भितीपोटी मुलीच्या आई वडिलांनी तिला १२ वी परिक्षेत बसु दिले नाही व घरातच ठेवले..या मुस्लिम कुटुंबांचा अवैध दारू व गुटख्याचा मोठा धंदा असुन केवळ भितीपोटी स्थानिक कोणी पुढे येत नाही. भाजप नाशिक महानगर जिल्हा अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडे जेव्हा या मुलीच्या आई वडिलांनी तक्रार केली तेव्हा चक्र फिरले व गुन्हा दाखल झाला..या प्रकरणात वणी पोलीस स्टेशनचे काही कर्मचारी सहभागी असुन गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्या गुन्हेगाराला सावध केले व त्याला परराज्यात फरार केल्याचा आरोप भाजप नाशिक महानगर जिल्हा अध्यक्ष सुनील केदार यांनी केला आहे. पोलीस ठाण्यातील गोपनीय माहिती व ब पत्र आरोपीच्या मोबाईलवर कोणी पाठवली तसेच ही माहिती आरोपी व त्याच्या वडीलांना कशी मिळाली याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी. .Viral Video : होळीच्या नावाखाली क्रूरता ! बैलगाडी ओढणाऱ्या गायीला हुल्लडबाजांनी पाजली दारू, व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतापले .सदर पोलिसाला त्वरीत निलंबित करावे व त्याचीही सखोल चौकशी करावी असे केदार यांनी म्हटले आहे. वणी परिसरात पोलिसांच्या मुक संमतीने अवैध धंद्यांना ऊत आला असून जे जे पोलिस यात सहभागी आहेत त्यांचीही सखोल चौकशी करावी असे त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.