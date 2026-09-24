Vani News : बंदोबस्ताच्या कर्तव्यातही ‘बाप्पां’चा आनंद; पोलिसांनी आजच केले गणरायाचे विसर्जन

वणी (नाशिक) - उत्सव म्हटला की कुटुंबीयांसह आनंदोत्सव साजरा करण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी उत्सव काळात पोलिसांना बहुतांश वेळ बंदोबस्तावरच राहावे लागते. त्यामुळे आपल्या कुटुंबीयांसोबत सणाचा आनंद घेण्याची संधी त्यांना अनेकदा मिळत नाही. याच भावनेचा विचार करून वणी पोलिसांनी यंदा आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देताना कर्तव्याच्या धावपळीतही आनंदाचे क्षण अनुभवले..वणी पोलिस ठाण्याच्या प्रांगणातील दत्त मंदिराच्या सभामंडपात पोलिस बांधवांनी दरवर्षाप्रमाणे गणेश गणेशमूर्तीची स्थापना करण्यात आली होती. गुरुवारी (ता. २४) पोलिसांनी उत्साहपूर्ण वातावरणात गणरायाचे विधिवत विसर्जन केले. शुक्रवारी (ता. २५) गणेश विसर्जनाचा मुख्य दिवस असल्याने पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त असणार आहे.त्यामुळे पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आजच आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्याचा निर्णय घेतला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत फड यांच्या उपस्थितीत श्री गणेशाची आरती करण्यात आली..त्यानंतर पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, महिला पोलिस कर्मचारी तसेच पोलिसांचे कुटुंबीय व मुले मोठ्या उत्साहाने मिरवणुकीत सहभागी झाले.महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी पांढरे रंगाचे वस्त्र व आकर्षक फेटे परिधान केले होते. ढोल ताशाचे निनादात आणि 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात पोलिस ठाण्याच्या आवारात अधिकारी व पोलिस यांनी एकत्रीत ठेका धरल्याने उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.गणेशमूर्ती पोलिस वाहनात ठेवून मिरवणुकीने ओझरखेड धरण येथे नेण्यात आली. तेथे धार्मिक विधी पूर्ण करून गणरायाचे विसर्जन करण्यात आले. यावेळी पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर समाधान व आनंद दिसून येत होता. यावेळी पोलिस पाटील व पत्रकारही सहभागी झाले होते..कर्तव्याच्या धावपळीत आनंदाचे क्षणगणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव यांसह वर्षभर विविध सण-उत्सवांच्या काळात पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्थेच्या बंदोबस्तात तैनात राहावे लागते. त्यामुळे स्वतःच्या कुटुंबासाठी वेळ देणेही अनेकदा शक्य होत नाही. पोलिस कर्मचारीही समाजाचा एक घटक असून त्यांनाही सण-उत्सवाचा आनंद घेता यावा, या भावनेतून हा उपक्रम घेण्यात आला..कर्तव्याच्या धावपळीत आनंदाचे क्षण -गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव यांसह वर्षभर विविध सण-उत्सवांच्या काळात पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्थेच्या बंदोबस्तात तैनात राहावे लागते. त्यामुळे स्वतःच्या कुटुंबासाठी वेळ देणेही अनेकदा शक्य होत नाही. पोलिस कर्मचारीही समाजाचा एक घटक असून त्यांनाही सण-उत्सवाचा आनंद घेता यावा, या भावनेतून हा उपक्रम घेण्यात आला..'उत्सव काळात पोलिस बांधव नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी बंदोबस्तावर असतात. त्यामुळे त्यांना कुटुंबीयांसोबत आनंदाचे क्षण अनुभवता येत नाहीत. पोलिसांच्या चेहऱ्यावरही आनंद असावा आणि कर्तव्याची जबाबदारी पार पाडताना निर्माण होणारे अंतर काही क्षणांसाठी का होईना कमी व्हावे, या उद्देशाने पोलिस कुटुंबीयांसह गणरायाचा उत्सव साजरा करून आजच विसर्जन करण्यात आले.'- हेमंत फड, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.