Saptashringi Devi Temple : वणीत १७ हजार १ दिव्यांचा झगमगाट! जगदंबा माता मंदिरात नयनरम्य दीपोत्सव संपन्न

वणी: सप्तश्रृंगी मातेचे मूळरूप असलेल्या येथील जगदंबा मातेचे मंदिर व परिसरात मंगळवारी (ता.१३) धनुर्मासाची सांगता व भोगी असा एकत्रित आलेल्या दुग्धशर्करा योगाची पर्वणी साधत शिर्डी - साकुरी शिव येथील शिवशक्ती मित्रमंडळ व श्री सप्तशृंगी देवी विश्वस्त मंडळांनी सुमारे १७ हजार १ दिव्यांची आरास करून नेत्रदीपक असा दीपोत्सव साजरा केला..शिर्डी (साकुरी शिव) येथून श्री शिवशक्ती मित्र मंडळातर्फे दरवर्षी मंडळाचे प्रमुख अंबादास आसणे व दत्ता आसणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिर्डी ते सप्तश्रृंगी गड ( साई ते आई ) साईनाथांची पालखीचे २७ वर्षापासून आयोजन केले जाते. गेल्या १५ वर्षापासून मकर संक्रातीला शिर्डी- साकुरी येथील पदयात्रेकरू सप्तश्रृंगगडावर आदिमाया चरणी नतमस्तक होतात. .सुरवातीला सात पदयात्रेकरूंनी सुरु झालेल्या या पदयात्रेत दरवर्षी वाढ होत आहे. यंदा अडीचशे पदयात्रेकरू भाविक पालखी यात्रेत सहभागी झाले होते. जगदंबा माता संस्थानच्या सहकार्याने भोगी व मकरसंक्रांतीच्या पूर्वसंध्येस दीपोत्सव साजरा केला जातो. मंगळवार (ता.१३) मंडळाच्या सदस्यांनी दुपारी पाचपासून मंडळाच्या पदयात्रेकरू भाविकांनी मंदिर सभामंडपात आकर्षक रांगोळी, फुलांची सजावट करून जगदंबा मंदिर, सभामंडप, तलाव व परिसरात दिव्यांची आकर्षक मांडणी केली. त्यानंतर शिस्तबद्ध व नियोजन करीत पणत्या प्रज्वलित करण्यास सुरवात केली. .साडे सातला जगदंबा देवीची आरती सुरु होईपर्यंत मंदिर परिसरात १७ हजार १ दिवे प्रज्वलित करून आदिमायेची सांजआरती करण्यात आली. जगदंबा मंदिर व परिसर नेत्रदीपक दीपोत्सवाच्या प्रकाशाने उजळून निघाला होता. दीपोत्सवात सहभाग व बघण्यासाठी वणीकरांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. दीपोत्सवानंतर पुरुषोत्तम महाराज काळे (कसबे सुकेणे) यांचे भोगीनिमित्त संगीतमय हरीकीर्तन झाले. .Sant Nivruttinath Maharaj : भक्तीचा मळा फुलला! ब्रह्मा व्हॅलीच्या विस्तीर्ण प्रांगणात रंगला विलोभनीय रिंगण सोहळा.शिर्डी येथून १० जानेवारीला निघालेला साईबाबांचा रथ व पालखी वणी येथील दीपोत्सव साजरा करून बुधवारी (ता.१४) संक्रांतीच्या दिवशी वणी गडावर आदिमाया सप्तशृंगीच्या भेटीसाठी दाखल होणार आहे. पदयात्रेसाठी व दीपोत्सव यशस्वितेसाठी शिवशक्ती मंडळाचे सदस्य योगेश चौधरी, दृपद तांबे, नितीन बनकर, सचिन हनवते, विलास जाधव, रवी माळोदे, नवनाथ आसणे, संतोष माळी, राहुल पाटील, प्रफुल्ल श्रावण, भाऊसाहेब गजबार, साई संधान, बबलू विसपुते, दीपक राठोड, सप्तशृंगी देवी न्यासाचे अध्यक्ष राजेंद्र थोरात, राजेंद्र थोरात, उपाध्यक्ष मनोज थोरात, अमोल देशमुख, पोपटराव थोरात, बाळासाहेब देशमुख, राकेश थोरात, रमेश देशमुख, गणेश देशमुख, रवींद्र थोरात, रोशन जहागीरदार, सुरेश देशमुख यांचे सहकार्य लाभले.