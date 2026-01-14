नाशिक

Saptashringi Devi Temple : वणीत १७ हजार १ दिव्यांचा झगमगाट! जगदंबा माता मंदिरात नयनरम्य दीपोत्सव संपन्न

Grand Deepotsav Celebrated at Jagdamba Mata Temple in Vani : मंगळवारी धनुर्मासाची सांगता व भोगी असा एकत्रित आलेल्या दुग्धशर्करा योगाची पर्वणी साधत शिर्डी-साकुरी शिव येथील शिवशक्ती मित्रमंडळ व श्री सप्तशृंगी देवी विश्वस्त मंडळांनी सुमारे १७ हजार १ दिव्यांची आरास करून नेत्रदीपक असा दीपोत्सव साजरा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी: सप्तश्रृंगी मातेचे मूळरूप असलेल्या येथील जगदंबा मातेचे मंदिर व परिसरात मंगळवारी (ता.१३) धनुर्मासाची सांगता व भोगी असा एकत्रित आलेल्या दुग्धशर्करा योगाची पर्वणी साधत शिर्डी - साकुरी शिव येथील शिवशक्ती मित्रमंडळ व श्री सप्तशृंगी देवी विश्वस्त मंडळांनी सुमारे १७ हजार १ दिव्यांची आरास करून नेत्रदीपक असा दीपोत्सव साजरा केला.

