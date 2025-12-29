नाशिक

Wani News : सप्तशृंगगडाचा घाटरस्ता की मृत्यूचा सापळा? वर्षभरापासून काम रखडल्याने भाविकांचा जीव टांगणीला!

Delay in Saptashrungi–Nanduri Ghat Road Work : सप्तशृंगगड ते नांदुरी घाटरस्त्यावर सुरू असलेले संथ काँक्रिटीकरण व अर्धवट संरक्षक भिंतीमुळे भाविकांना धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे.
दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी: श्री सप्तशृंगगड ते नांदुरी या घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम व घाट लांबीत संरक्षक भिंतीचे बांधकाम वर्षभरापासून रखडले आहे. मात्र ठेकेदाराच्या कंपनीच्या प्लॉटमध्ये बिघाड व मनमानीमुळे काम लांबणीवर पडत आहे. याचा त्रास भाविकांसह ग्रामस्थांना होत आहे. घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरण होत असले तरी संरक्षक भिंतीही तेवढ्याच मजबूत करण्याचे किंबहुना आधुनिक तंत्राने करण्याची गरज आहे.

