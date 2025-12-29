Wani News : सप्तशृंगगडाचा घाटरस्ता की मृत्यूचा सापळा? वर्षभरापासून काम रखडल्याने भाविकांचा जीव टांगणीला!

वणी: श्री सप्तशृंगगड ते नांदुरी या घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम व घाट लांबीत संरक्षक भिंतीचे बांधकाम वर्षभरापासून रखडले आहे. मात्र ठेकेदाराच्या कंपनीच्या प्लॉटमध्ये बिघाड व मनमानीमुळे काम लांबणीवर पडत आहे. याचा त्रास भाविकांसह ग्रामस्थांना होत आहे. घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरण होत असले तरी संरक्षक भिंतीही तेवढ्याच मजबूत करण्याचे किंबहुना आधुनिक तंत्राने करण्याची गरज आहे. .डोंगराळ भागासाठी घाटरस्ता तयार करताना जे निकष वापरतात, त्याच धर्तीवर या संरक्षक भिंतीचे काम झाले, तरच भविष्यातील गंभीर अपघात टळू शकतील, अन्यथा रस्ता काँक्रिटचा झाला म्हणून वाहने अधिक भरधाव जातील अन् संरक्षक भिंतीअभावी अशी वाहने दरीत कोसळण्याची पुनरावृत्ती कायम राहील. त्यामुळे रस्ता काँक्रिटचा झाला तरी संरक्षक भिंतीही तेवढ्याच मजबूत व्हायला हवी आहे..पंधरा दिवसांपूर्वी गडावर जाताना घाटमार्गावरील दरीत कार कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी केलेल्या ‘रास्ता रोको’नंतर बंद असलेले काम सुरू झाले. मात्र ते अतिशय संथ गतीने असल्याने नांदुरी-सप्तशृंगगड घाटमार्गावर वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा आ वासून उभा आहे. केंद्रीय मार्ग निधी (सीआरआयएफ) अंतर्गत सप्तशृंगगड ते नांदुरी या दहा किलोमीटरचे काँक्रिटीकरण व घाटरस्त्याच्या संरक्षित भिंतीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. .जानेवारी २०२५ पासून सुरू झालेले काम दोन ते अडीच महिने वेगात झाल्यानंतर चैत्रोत्सव व मेपासून सलग पाच महिने सुरू असलेला पाऊस तसेच कंपनीच्या गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या प्लॉटमध्ये झालेला तांत्रिक बिघाड अशा विविध कारणांमुळे ठप्प झाले होते. अर्धवट कामामुळे उन्हाळी सुट्या, नवरात्रोत्सव, दिवाळी सुटी तसेच शनिवार, रविवारसह इतर महत्त्वाच्या दिवशीही भाविकांची गर्दी वाढत असल्याने वाहतूक विस्कळित होत असल्याने भाविकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..सप्तशृंगगड ते नांदुरी या घाटरस्त्यात ७ डिसेंबरला कमकुवत संरक्षक भिंतीला कार धडकून ती नऊशे फूट खोल दरीत कोसळली. एकाच परिवारातील सहा जणांचा त्यात मृत्यू झाला. निकृष्ट व कमकुवत घाट संरक्षक भिंत तसेच अतिशय संथ गतीने सुरू असलेले घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे व संरक्षक भिंतीचे कामही या अपघाताला जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला. .सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदाराला वेळोवेळी नोटिसा देऊन वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना व आदेश दिल्यानंतर त्याने नांदुरी ते सप्तशृंगगड घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम काहीसे वेगाने सुरू केले आहे. मात्र सुरू असलेले काम अपेक्षित गतीने होत नसल्याने वाहतूक विस्कळित होण्याबरोबरच भाविकांना घाटमार्गात धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे..चैत्रोत्सवापूर्वी काम होणे गरजेचेघाटात अपघात घडल्यास पर्यायी रस्ता नसल्याने गडावर आलेल्या भाविकांना तासन् तास अडकून पडावे लागते तसेच दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनीही नांदुरी येथे थांबावे लागते किंवा माघारी परतावे लागते. नुकत्याच झालेला अपघात तसेच यात्रोत्सव तसेच अन्य सुटीच्या दिवशी या बाबी घडलेल्या आहेत. .आता चैत्रोत्सवाला अवघे तीन ते चार महिने बाकी आहेत. त्यामुळे तत्पूर्वी हे काम पूर्ण न झाल्यास एकूणच यात्रोत्सव धोक्यात येऊ शकतो. या काळात रोज किमान लाखभर भाविकांची गडावर गर्दी असते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या गर्दीचे नियंत्रण कसे होणार आणि वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी काय प्रयत्न करणार, हा प्रश्नच आहे..या उपाययोजना कराव्यातघाट उतरताना तीव्र उतारावर आधुनिक गतिरोधक टाकावेत.उताराची सूचना देणारे फलक किमान दोनशे मीटर आधी हवेत.संरक्षक भिंतीची उंची वाढवावी, तीही काँक्रिटचीच हवी.घाटरस्त्यावर उतारावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. यामुळेवेगाने वाहने नेणाऱ्यांना कठोर दंड करता येईल.गडावर भाविकांच्या वाहनांसाठी स्वतंत्र तळ उभारावे..Ichalkaranji Municipal : महापालिका शाळांचे अस्तित्व धोक्यात; शिक्षणाची घसरण आणि प्रशासनाची उदासीनता उघड.सप्तशृंगगड घाटरस्त्याचे काम संथ गतीनेच सुरू आहे. त्यामुळे सुटीच्या दिवशी भाविकांना मोठ्या कोंडीला सामारे जावे लागते. भाविक व ग्रामस्थांना त्रास होऊन परराज्यातील भाविक अडकून पडतात. बांधकाम विभागाने पूर्णक्षमतेने रस्ते कामासाठी काही काळासाठी रस्ता बंद ठेवण्याचे कळवले, तर ग्रामपंचायत, ट्रस्ट, ग्रामस्थ सकारात्मक निर्णय घेऊ शकतात.- संदीप बेनके, उपसरपंच, सप्तशृंगगडव्हाइट टॉपिंगचे काम आता वेगात सुरू करण्यात आले आहे. रिटेनिंग वॉलचे कामही प्रगतिपथावर आहे. ग्रामपंचायत टोल नाक्याजवळील पॅचच्या भागात जमिनीतून येत असल्याने कामात अडचणी होत्या. त्या दूर होऊन तेथेही काम सुरू केले आहे. चैत्रोत्सवापूर्वी जास्तीत जास्त काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे.- आशिष सूर्यवंशी, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कळवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.