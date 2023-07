Nashik News: वरदविनायक बनतेय डिजिटल शाळा! विविध कंपन्यांनी घेतला सामाजिक कार्याचा वसा

Nashik News : वरदविनायक वस्ती नांदुर्डी शाळेचे निफाड व दिंडोरी पंचक्रोशीतील शेतकरी बांधवांनी स्थापन केलेल्या फ्रेशयार्ड फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, महिंद्र ॲग्री सोल्यूशन्स आणि एडिका, जर्मनी यांनी घेतलेल्या सामाजिक कार्याचा वसा याद्वारे रुपडे पालटले आहे. '

बुधवारी (ता. २६) महिंद्र ॲग्री सोल्युशनचे सीईओ चैतन्य राजवाडे, फ्रेशयार्डचे चेअरमन सुधाकर मेंगाणे यांच्या हस्ते शाळेला संगणक व प्रोजेक्ट प्राप्त झाला.

दर्जेदार शैक्षणिक व भौतिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्या, यासाठी महिंद्र ॲग्री सोल्यूशन व फ्रेशयार्डने शाळा दत्तक घेत असल्याचे जाहीर करत प्रथमतः शाळेतील मुलांना शुद्ध व थंड पाणी मिळावे, यासाठी ताशी १०० लिटर क्षमतेचे जम्बो वॉटर प्युरिफायर भेट दिले. (Varadvinayak becoming digital school Various companies taken up social work Nashik News)

एडिका कंपनीनेही मुलांसाठी विविध प्रकारचे आकर्षक असे शैक्षणिक साहित्य थेट जर्मनीहून पाठवले. या सर्व साहित्यांचे अश्विनी येळगावकर, सचिन पाटील, नंदन शहा, किशोर धुमाळ, पोपटराव राऊत व फ्रेशयार्डच्या सर्व सभासदांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.

संदीप मुळे यांनी प्रास्ताविकातून शाळेची पार्श्वभूमी विशद केली. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष चैतन्य राजवाडे यांनी, विद्यार्थ्यांच्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले.

मुलांनी अभ्यासाबरोबरच व्यायाम, योगासने आणि विविध मैदानी खेळ खेळावे, असे आवाहन केले. फ्रेशयार्डचे चेअरमन सुधाकर मेंगाणे, नंदू गायकवाड यांनीही मार्गदर्शन केले. शाळेच्या वतीने समृद्धी कोल्हे, प्रणम्य कुशारे व दिव्या खैरे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

याप्रसंगी शाळा व्यवस्थापन समिती व शिक्षक-पालक संघाचे सदस्य उपस्थित होते. माता पालकांची उपस्थिती मोठ्या संख्येने लाभली.

कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी बापूराव पाचोरकर, किरण शिंदे, टीम महिंद्रा व पालकवर्गाचे सहकार्य लाभले. माणिक कुशारे यांनी सूत्रसंचालन केले. वाल्मीक खापरे यांनी आभार मानले.