वसुबारस भक्तिमय वातावरणात साजरी; गोमातेचे पूजन करून दिवाळीचा शुभारंभ

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जळगाव : वसुबारसनिमित्त पांझरापोळ संस्थानमध्ये गाय आणि वासराची पूजा करताना महिला.
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गोमातेची पूजा, सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना
दीपोत्सवास प्रारंभ; वसुबारस भक्तिमय वातावरणात उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव,ता.५ : दीपावलीच्या पहिल्या दिवसाचे प्रतीक असलेली वसुबारस शहरात गुरुवारी (ता. ५) पारंपरिक उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरी करण्यात आली. या निमित्ताने शहरातील विविध भागांत गोमातेचे पूजन करून तिच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. महिलांनी गोमातेची विधिवत पूजा, आरती करून कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली.
वसुबारस हा दिवाळी सणाचा पहिला दिवस मानला जातो. भारतीय संस्कृतीत गायीला मातेचे स्थान असून, तिच्यात ३३ कोटी देवतांचा वास असल्याची धार्मिक श्रद्धा आहे. त्यामुळे या दिवशी गायीला स्नान घालून तिचे शृंगार करण्यात येते. तसेच हळद-कुंकू, अक्षता, फुले वाहून पूजन केले जाते. गायीला गोडधोड पदार्थ आणि चारा खाऊ घालून तिची आरती केली जाते. शहरातील पार्वतीनगर येथील गौराई महिला मंडळाच्या वतीनेही वसुबारसनिमित्त गोपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. प्रशांत पाटील यांच्या निवासस्थानी महिलांनी एकत्र येत गोमातेचे विधिवत पूजन केले. यावेळी महिलांनी पारंपरिक पद्धतीने आरती करून वसुबारस साजरी केली. या कार्यक्रमामुळे परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. वसुबारसच्या पूजनानंतर दिवाळीच्या उत्सवाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असून, पुढील काही दिवस शहरात धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन आणि भाऊबीज असे विविध सण उत्साहात साजरे केले जाणार आहेत.