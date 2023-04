Vedokt Controversy : महंत सुधीरदास यांनी स्पष्टपणे माफी मागावी : करण गायकर

By

नाशिक : संयोगिताराजे भोसले (Sanyogitaraje Bhosale) यांनी समाजमाध्यमातून श्रीकाळाराम मंदिरातील सांगितलेला प्रकार खरा असून, त्यात कुठलेही दुमत नाही. (vedokt controversy Karan Gaikar statement about Mahant Sudhir Das should apologize clearly nashik news)

परंतु मंदिरात उत्सव सुरू असल्याने कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, यामुळे संभाजीराजे छत्रपती यांच्या आदेशानुसार स्वराज्य पक्षातर्फे कुठलेही आंदोलन केले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण स्वराज्य संघटनेचे राज्य प्रवक्ता करण गायकर यांनी शनिवारी (ता. १) पत्रकार परिषदेत केले.

शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत गायकर बोलत होते. ते म्हणाले, की संयोगिताराजे भोसले यांनी समाज माध्यमांमध्ये टाकलेली पोस्ट हा त्यांना आलेला अनुभव सादर केला आहे.

त्यांच्यासोबत अशा प्रकारचा अनुभव कुठल्या पुजारी किंवा महंतामुळे आला, त्या महंत सुधीरदास यांनी स्वतःहून माध्यमांसमोर स्पष्टीकरण दिल्याने त्यांनीच हा प्रकार घडविला, हे स्पष्ट होते. महंत सुधीरदास यांनी मी असे कुठलेही वर्तन केलेले नाही.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

मात्र संयोगिताराजे यांच्या भावना दुखावल्या असल्यास त्यांचे मन राखण्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करतो, असे म्हटले आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकारात त्यांनी स्पष्ट माफी मागितली पाहिजे, अशी स्वराज्य पक्षाची मागणी आहे. त्यांनी कोल्हापूरला जाऊन संभाजीराजे छत्रपती यांची जरूर भेट घ्यावी, असेही गायकर म्हणाले.

समाज बांधवांनी कोणीही त्या ठिकाणी येऊन स्वराज्य पक्षातर्फे आंदोलन करू नये, ही भूमिका आहे. सत्य परिस्थिती समोर मांडावी आणि त्यांनी त्या ठिकाणी माफी मागावी एवढीच आमची माफक अपेक्षा असल्याचे गायकर म्हणाले.