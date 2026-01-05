Nashik Vegetable Market : नाशिकच्या बाजारात भाजीपाल्याचे भाव कोसळले! पालेभाज्या स्वस्त, तर टोमॅटोने गाठली शंभरी

नाशिक: थंडीच्या वातावरणाचा भाजीपाला बाजारावर थेट परिणाम दिसून येत आहे. एकीकडे फळभाज्यांचे दर तेजीत असताना दुसरीकडे पालेभाज्यांचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. नाशिकच्या स्थानिक बाजारात टोमॅटो सर्वांत महाग असून, बटाटे मात्र सर्वांत स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत..नाशिक जिल्ह्यात आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणावर शेती असल्याने भाजीपाल्याचे उत्पादनही प्रचंड प्रमाणात होते. हिवाळी हंगामात पालेभाज्या, मूळ भाज्या आणि काही फळभाज्यांची आवक वाढते. मात्र सध्या बाजारात मागणी अपेक्षेइतकी नसल्याने पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे पालेभाज्यांचे भाव घसरल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..पालक, मेथी, कोथिंबीर, शेपू यासारख्या पालेभाज्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात येत असून त्या कमी दरात विकल्या जात आहेत. याउलट टोमॅटोची आवक तुलनेने मर्यादित असल्याने त्याचे दर चढेच राहिले आहेत. दुसरीकडे बटाटे सध्या ग्राहकांना स्वस्तात मिळत आहेत. याबाबत नाशिकच्या भाजी बाजारातील विक्रेते समाधान व्यक्त करत असले तरी पालेभाज्या नाशवंत असल्याने व त्यांना भाव कमी असल्याने काही प्रमाणात चिंतादेखील व्यक्त होत आहे. .ग्राहकांत मात्र पालेभाज्यांच्या घसरलेल्या दरामुळे समाधानाचे वातावरण आहे. एकूणच नाशिक परिसरातील शेतीप्रधान परिस्थितीमुळे बाजारात भाजीपाल्याची आवक कायमच जास्त राहते. त्यामुळे हंगामानुसार काही भाज्यांचे दर तेजीत तर काहींचे घसरलेले दिसतात. येत्या काही दिवसांत आवक आणि मागणीत बदल झाल्यास भाजीपाल्याच्या दरांमध्ये पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता विक्रेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..Kolhapur Sugarcane : ओढून द्या, तोडून द्या तरी टनाला १०० द्या! ऊस तोडकऱ्यांच्या हट्टामुळे कसबा बीडमधील शेतकरी अडचणीत.हिवाळ्यात शेतातून भाजी मोठ्या प्रमाणात थेट बाजारात येते. पालेभाज्यांची आवक खूप आहे; पण ग्राहक तेवढे नाहीत. त्यामुळे भाव खाली येतात. टोमॅटोची आवक कमी असल्याने तो महाग आहे; तर बटाटे सध्या भरपूर असल्याने अगदी स्वस्तात विकावे लागत आहेत.- रमेश पाटील, भाजीविक्रेतेरोजच्या स्वयंपाकात लागणाऱ्या पालेभाज्या आणि बटाटे स्वस्त मिळत आहेत. यामुळे महिन्याचा खर्च थोडा कमी होऊन घराचे बजेट थोड्याफार प्रमाणात आवाक्यात आले आहे. मात्र, टोमॅटो महाग असल्याने स्वयंपाकात त्याचा वापर जपून करावा लागतो.- सविता देशमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.