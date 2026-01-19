Vegetable Market

नाशिक

Nashik Vegetable Market : थंडी गायब, महागाई हाय! गृहिणींचे बजेट कोलमडले; पालेभाज्यांच्या दरात मोठी वाढ

Vegetable Prices Surge in Nashik Markets Post-Winter : नाशिकच्या किरकोळ बाजारपेठेत भाजीपाल्याची आवक कमी झाल्याने दरात १० ते २० रुपयांची वाढ झाली असून, वाढत्या महागाईमुळे ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
Published on

नाशिक: थंडीची लहर कमी होताच भाजीपाल्याच्या बाजारभावाने पुन्हा उसळी घेतली आहे. पालेभाज्या चढ्या भावाने विकल्या जात असून, फळभाज्यादेखील काहीशा प्रमाणात महाग झाल्या आहेत. साधारणतः पाच ते दहा रुपयांनी भाव वाढलेला आहे. गवारीच्या शेंगा अद्याप पावकिलोला ६५ ते ७५ रुपये असून, टोमॅटोची आवकच कमी असल्याने ८० रुपये किलो भाव स्थिर आहे. या आठवड्यात शेवगा पुन्हा महागला असून, ३५० ते ४०० रुपये किलो भाव सुरू आहे.

