Nashik Kalidas Kalamandir : नाशिकमध्ये भरधाव वाहनाने कालिदास कलामंदिराच्या गेटला धडक दिली, सुरक्षा रक्षक जखमी

जुने नाशिक: भरधाव वाहन चालवीत एका चालकाने थेट कालिदास कलामंदिराचे प्रवेशद्वार तोडून आत प्रवेश केला. या धडकेत प्रवेशद्वारावर नियुक्तीस असलेले सुरक्षारक्षक ज्ञानेश्वर ताजनपुरे गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात अज्ञात चारचाकी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. मंगळवारी (ता. ९) रात्री अकराला ही घटना घडली. .सुरक्षारक्षक ज्ञानेश्वर ताजनपुरे त्यांचे सहकारी प्रमोद चव्हाण हे कालिदास कलामंदिराच्या प्रवेशद्वारावर नियुक्तीस होते. मंगळवारी रात्री अकराला ते कालिदास कला मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर तैनात असताना लोकशाही अण्णाभाऊ साठे चौककडून भरधाव आलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या चारचाकीने गेटला जोरदार धडक देत आत प्रवेश केला. .घडलेल्या अपघातात ताजनपुरे जागीच बेशुद्ध झाले. याची संधी साधत संशयित चारचाकी चालकांनी चारचाकी माघारी घेत घटनास्थळावरून पळ काढला. ताजनपुरे यांचे सहकारी प्रमोद चव्हाण यांनी त्यांना बेशुद्ध जखमी अवस्थेत खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले..घडलेल्या घटनेत कालिदास कला मंदिरचे मोठे लोखंडी गेट तुटून नुकसान झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल होत पाहणी केली. संशयित चारचाकी चालक फरार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहे. घडलेल्या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. अण्णाभाऊ साठे चौकाकडून भरधाव येत गेट तोडून आत शिरल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अंधाराची वेळ असल्याने चारचाकीचा क्रमांक दिसून येत नसल्याने तपासात अडचण निर्माण होत आहे.