Nashik Kalidas Kalamandir : नाशिकमध्ये भरधाव वाहनाने कालिदास कलामंदिराच्या गेटला धडक दिली, सुरक्षा रक्षक जखमी

Vehicle Crashes Into Kalidas Kalamandir's Gate, Security Guard Injured : नाशिकच्या कालिदास कलामंदिराचे लोखंडी प्रवेशद्वार भरधाव चारचाकी वाहनाने तोडले. या अपघातात सुरक्षा रक्षक गंभीर जखमी झाला असून, आरोपी चालक फरार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: भरधाव वाहन चालवीत एका चालकाने थेट कालिदास कलामंदिराचे प्रवेशद्वार तोडून आत प्रवेश केला. या धडकेत प्रवेशद्वारावर नियुक्तीस असलेले सुरक्षारक्षक ज्ञानेश्वर ताजनपुरे गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात अज्ञात चारचाकी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. मंगळवारी (ता. ९) रात्री अकराला ही घटना घडली.

