Nashik Vehicle Theft : नाशिकमध्ये वाहन चोरांचा सुळसुळाट! दोन दिवसांत १३ वाहने लंपास; वाहनधारक हवालदिल

Spike in Vehicle Theft in Nashik : नाशिक शहरातील वाढत्या वाहन चोरीच्या तक्रारींनंतर पोलीस प्रशासन सतर्क झाले असून सार्वजनिक वाहनतळांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरात एकीकडे महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना दुसरीकडे आयुक्तालयातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गेल्या दोन दिवसात प्रवासी रिक्षासह तब्बल १३ दुचाकी वाहने चोरीस गेल्याचे गुन्हा दाखल झाले आहेत. चोरट्यांनी सुमारे ३ लाख ७४ हजारांची वाहने चोरून नेली आहेत. वाहन चोरट्यांचा वाढता सुळसुळाटामुळे वाहनधारक हवालदिल झाले आहेत. चोरट्यांकडून सार्वजनिक ठिकाणातील वाहनतळे लक्ष केली जात आहेत.

