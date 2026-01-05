Nashik Vehicle Theft : नाशिकमध्ये वाहन चोरांचा सुळसुळाट! दोन दिवसांत १३ वाहने लंपास; वाहनधारक हवालदिल

नाशिक: शहरात एकीकडे महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना दुसरीकडे आयुक्तालयातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गेल्या दोन दिवसात प्रवासी रिक्षासह तब्बल १३ दुचाकी वाहने चोरीस गेल्याचे गुन्हा दाखल झाले आहेत. चोरट्यांनी सुमारे ३ लाख ७४ हजारांची वाहने चोरून नेली आहेत. वाहन चोरट्यांचा वाढता सुळसुळाटामुळे वाहनधारक हवालदिल झाले आहेत. चोरट्यांकडून सार्वजनिक ठिकाणातील वाहनतळे लक्ष केली जात आहेत. .संतोष मुनोत (रा.चेहडी) यांची रिक्षा (एमएच १५, जीए १४८३) गेल्या गुरुवारी (ता.१) मध्यरात्री ते राहत असलेल्या घराच्या समोर पार्क केली असता चोरट्याने लंपास केली. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. सुमीत पंडित (रा. डीजीपीनगर, कामटवाडे शिवार) यांची दुचाकी (एमएच ४१, एचजे ६६३१) २८ डिसेंबर रोजी गोदापार्क येथून चोरीला गेली. पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. .सलीम हमीद शेख (रा. सादिकनगर, वडाळा) यांची स्कूटर (एमएच १५, एफएक्स ५२८५) गेल्या २९ डिसेंबरला रात्री दहाच्या सुमारास वडाळा रोडवरील हाजी लॉन्ससमोर पार्क केली असता चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. जगदीश दिनकर विसपुते (रा. उपेंद्रनगर, सिडको) यांची दुचाकी (एमएच १५, सीडब्ल्यू ७२४२) २६ डिसेंबरला सकाळी सिडकोतील संभाजी स्टेडियम येथून चोरीला गेली. .तर, योगेश वारघडे (रा. घनशाम रो हाऊस, दत्तनगर, अंबड) यांची दुचाकी (एमएच १५, डीजी २९६८) राहत्या घरापासून १९ डिसेंबरच्या मध्यरात्री चोरीला गेली. याप्रकरणी अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. चंद्रकांत बागूल (रा. सृष्टीआयान बिल्डिंग, दसक, जेलरोड) यांची मोपेड (एमएच १५, एफए ०८६८) २७ डिसेंबरच्या मध्यरात्री राहत्या इमारतीच्या पार्किगमधून चोरीला गेली. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे..प्रमोद उत्तम जगताप (रा. मारुती संकुल, नाशिक) यांची दुचाकी (एमएच १५, सीवाय ९३९५) गेल्या २४ डिसेंबर रोजी सायंकाळी दिल्ली दरवाजा येथून चोरून नेली आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. .विश्वजित बाळासाहेब पाटील (रा. तारवालानगर, अमृतधाम लिंकरोड) यांची मोपेड (एमएच १५, बीए ४१४८) गेल्या २४ डिसेंबरच्या मध्यरात्री जुने नाशिकमधील मोदकेश्वर मंदिराजवळून चोरट्याने चोरून नेली. तर, अफसर सिद्दीक शेख (रा. बागवानपुरा) यांची मोपेड (एमएच १५, एफझेड २१३९) गेल्या ३० डिसेंबर रोजी मध्यरात्री बागवानपुऱ्यातील रॉकेल कंपनीजवळून चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे..Blue Drum : चर्चेतील मेरठ हत्याप्रकरणावर आधारित डॉक्यू-सीरिज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला.चेतन दिलीप आरोटे (वय २५, रा. शुभम पार्क, उत्तमनगर) याची दुचाकी (एमएच १५, एफएल २६७२) ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्री राहत्या इमारतीच्या पार्किंगमधून चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. पद्माकर मधुकर पाटील (रा. जेलरोड) यांची दुचाकी (एमएच १५, एक्स ५७८२) २८ डिसेंबरच्या पहाटेच्या सुमारास रेल्वे स्टेशनच्या पार्किंगमधून चोरीला गेली. .तर, यश सुरेश करमचंदानी (रा. हरिदीप अपार्टमेंट, लोखंडे मळा, नाशिक रोड) यांची मोपेड (एमएच १५ इएन ४३६९) गुरुवारी (ता.१) सकाळी अकराच्या सुमारास रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर असलेल्या बसस्टॅण्ड येथे पार्क केली असता चोरट्याने चोरून नेली. नवनाथ दलसिंग राठोड (रा. नॉर्थ रेंड रोड, वडनेर दुमाला) यांची दुचाकी (एमएच २०, जीजी १८३४) शुक्रवारी (ता.२) सकाळी राहत्या ठिकाणावरून चोरट्याने चोरून नेली आहे. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.