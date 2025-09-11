Nashik Crime : वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या आरोपींची जुन्या नाशिकमधून धिंड

जुने नाशिक: नानावली येथील प्रज्ञा नगर भागात पाच वाहनांची तोडफोड करण्याचा प्रकार घडला होता. या घटनेत सहभाग असलेल्या तिघा संशयित यांना भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने ताब्यात घेतले आहे. तर इतर दोघे संशयित फरार आहेत. याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या तिघा संशयित यांची पोलिसांनी जुने नाशिक परिसरातून धिंड काढण्यात आली..संशयित गणेश गजानन हिरवळकर (वय.२४ रा. प्रज्ञा नगर प्रतीक्षा सोसायटी नानावली), रोहन प्रकाश चौधरी (वय.२६ रा. कोळीवाडा), प्रतीक ऊर्फ ऋषिकेश दिलीप जावळे (वय २४ रा. कोळीवाडा) यांच्यासह त्यांचे अन्य दोघे साथीदार अशा पाच जणांनी नानावली प्रज्ञा नगर येथे रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनांची तोडफोड केली. तसेच कोयते आणि अन्य शस्त्र तसेच दगडांनी वाहनांवर आणि घरांवर दगडफेक करत दहशत पसरवली होती. परिसरात वारंवार संशयितांकडून दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात होता..या घटनेनंतर भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने तिघा संशयितांना ताब्यात घेत त्यांची कसून चौकशी केली. त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. ताब्यात घेण्यात आलेल्या तिघांपैकी दोन संशयित सराईत असल्याचेही चौकशीत उघड झाले आहे..परिसरातील नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती कमी करण्यासाठी भद्रकाली पोलिसांनी वरिष्ठ निरीक्षक राकेश चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिघा संशयित यांची नानावली, गुमशहा बाबा चौक, अमरधाम रोड, शिवाजी चौक अशा विविध भागातून धिंड काढली. .Sangli Crime:' िसमकार्ड हॅक करून पोलिसदादांनाही हॅकर्सकडून गंडा'; धक्कादायक प्रकार उघडकीस.नागरिकांनी कुठल्याही प्रकारची भीती बाळगू नये. कुणी त्रास देत असेल किंवा काही घटना घडल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधावा असे आवाहन देखील पोलिसांनी केली. तिघा संशयित यांना न्यायालयात हजर केले असता १२ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. अन्य दोघा संशयित यांचा पोलिस शोध घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.