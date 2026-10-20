पारंपरिक वेशभूषा,संगीताचा ठेका अन् आई-मुलीचा दांडिया!

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येवला : विद्या इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये दांडिया उत्सवात सहभागी विद्यार्थिनी व पालक.
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संगीताच्या ठेक्यावर आई- मुलींचा दांडिया
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संस्कृतीच्या तालावर थिरकले चिमुकले; विद्या इंटरनॅशनलमध्ये रंगला उत्सव
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सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता.२० : पारंपरिक वेशभूषेचा साज, दांडियाच्या तालावर थिरकणारी पावले आणि पालक- पाल्यांच्या उत्साहाने फुललेले आनंदाचे रंग... अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात विद्या इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये दांडिया उत्सव रंगला. भारतीय संस्कृती आणि परंपरांचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवतानाच पालक व विद्यार्थ्यांमधील स्नेहबंध अधिक दृढ करणाऱ्या या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. संगीताच्या ठेक्यावर पारंपारिक वेशभूषा करून आई व मुलीने एकाच वेळी दांडीयावर धरलेला ठेका..हे या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य ठरले.
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कार्यक्रमाला संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. राजेश पटेल व संचालिका डॉ. संगीता पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास साधत असतानाच त्यांना आपल्या संस्कृती आणि सण- उत्सवांची ओळख व्हावी व पालक-पाल्यांमधील संवाद वाढावा यासाठी शाळा सातत्याने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत असते, असे डॉ. पटेल यांनी सांगितले. नालेश्री गुजराती व तोरल पटेल यांनी परीक्षण केले. मुख्याध्यापिका शुभांगी शिंदे यांनी स्वागत केले.
स्पर्धेत विहा जगताप व स्नेहल, मितांश परदेशी व गौरी, रेवा वाखरकर व रूपाली (माता-बाल्य प्री-प्रायमरी गट); तनिष्का सोनार व दिपिका, गीत आहुजा व रिमा, रुद्रांश धुमाळ व रुद्रायणी (माता-बाल्य प्रायमरी गट); के. के. क्वीन्स, नांदगाव ग्रुप, तुळजा भवानी (ग्रुप गट); रूपाली पालेजा (बेस्ट कॉस्ट्यूम); तृप्ती काळे व रुचिता कासलीवाल (मोस्ट एनर्जेटिक पेअर); सुप्रिया काळे (बेस्ट क्वीन) आणि स्नेहा जगताप (बेस्ट स्टेप) या विजेत्या झाल्या.सर्व विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
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