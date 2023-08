NMC School: विद्यामंदिर बनले मधुशाला! हुंडीवाला लेन येथील महापालिकेच्या शाळेत मद्यपींचा वावर

By

NMC School : हुंडीवाला लेन येथील बंद अवस्थेत असलेल्या विद्यानिकेतन महापालिका शाळेचे विद्या मंदिरातून मधुशालेत रूपांतर झाले आहे. रात्रीच्या वेळेस शाळेचा मद्यपींकडे ताबा असतो. आवारात सर्वत्र अस्वच्छता पसरली आहे.

ठिकठिकाणी पडून असलेल्या मद्याच्या बाटल्या येथे मद्यपींचा वावर असल्याचे साक्ष देत आहेत. (Vidyamandir became liquor den Drunken behavior in municipal school at Hundiwala Lane nashik)

महापालिका जिजामाता रुग्णालयासमोर हुंडीवाला लेन येथे महापालिकेची विद्यानिकेतन शाळा आहे. पूर्वी परिसरातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिकांनी या शाळेत शिक्षण घेतलेले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळा बंद आहे.

मध्यंतरी काही दिवस त्याठिकाणी मुलींचे वसतिगृह होते. शालिमार येथे वसतिगृहाची इमारत झाल्यानंतर वसतिगृह मूळ ठिकाणी स्थलांतरित झाले. त्यानंतर आजपर्यंत शाळा बंद आहे. महापालिकेचेही याकडे दुर्लक्ष झाल्याने आवारात मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता पसरली आहे.

गाजरगवत वाढले आहे. मद्यपी आणि भद्रकाली परिसरातील फिरस्त्या गावगुंडांकडून शाळेचा वापर केला जातो. शाळेच्या आवारात वर्गांमध्ये मद्याच्या पार्ट्या रंगत असतात. पार्टी झाल्यानंतर बाटल्या तेथेच फेकून दिल्या जातात.

किती मोठ्या प्रमाणात मद्यपींचा वावर आहे, याची साक्ष त्या बाटल्या देतात. त्याचप्रमाणे अमलीपदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांचाही वावर दिसून येतो. अस्वच्छतेमुळे डासांचे प्रमाण वाढून परिसरातील नागरिकांना आरोग्यासह विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

महापालिकेकडून याकडे लक्ष देऊन पुन्हा शाळा सुरू करण्यात यावी. तसे करणे शक्य नसेल तर मुख्य बाजारपेठेत महापालिकेची वास्तू असल्याने त्याचा पुनर्विकास करावा. शाळा पाडून त्याठिकाणी महापालिकेचे व्यावसायिक संकुल तयार करण्यात यावे.

असे झाल्यास त्यातून महापालिकेचे उत्पन्नवाढीस मदत होईल. याशिवाय बाजारपेठेत खरेदीसाठी येणाऱ्या महिलांसाठी स्वच्छतागृह निर्माण करता येऊ शकते अशा विविध बाबींची पूर्तता करावी, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांकडून देण्यात आल्या.