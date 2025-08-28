Nashik News : विल्होळीत इंडस्ट्रिअल कंपनीत भीषण आग; सिडको व सातपूर अग्निशामक दलाची शर्थीची झुंज

नवीन नाशिक: विल्होळी येथील जैन मंदिरामागील एका इंडस्ट्रिअल कंपनीत बुधवारी (ता. २७) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास लागलेल्या भीषण आगीमुळे परिसरात मोठी पळापळ उडाली..आग लागल्याचे समजताच सिडको तसेच सातपूर अग्निशामक केंद्राचे कर्मचारी बंबासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. प्रारंभी सिडको केंद्राचा बंब (क्र. ५५९३) दाखल झाला. मात्र आगीवर नियंत्रण मिळत नसल्याने सातपूर केंद्राचा बंब (क्र. ५५९७) व मेगा ब्राउझर बंबही मागविण्यात आला..अग्निशामक दलाच्या माहितीनुसार, अंबड एमआयडीसी लगत असणाऱ्या जैन मंदिराच्या मागील भागातील प्लास्टिक स्क्रॅप व इंडस्ट्रिअल मटेरिअल प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीत ही आग लागली. आग अचानक पेट घेतल्याने कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसह परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठी धावपळ उडाली..प्रभारी केंद्रप्रमुख मोहन मधे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लीडिंग फायरमन सोनवणे, शंतनू जोशी, वाघ, काठे, शेलुकर, खैरनार तसेच वाहनचालक घुले आदींच्या पथकाने आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. रात्री उशिरापर्यंत ही मोहीम सुरू होती..Chandrashekhar Bawankule: मनोज जरांगेंना जनता धडा शिकवणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा इशारा.आगीच्या लोळ प्रचंड असल्याने परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. अग्निशामक कर्मचाऱ्यांना आग नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रचंड कसरत करावी लागली. आगीचे नेमके कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.