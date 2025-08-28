नाशिक

Nashik News : विल्होळीत इंडस्ट्रिअल कंपनीत भीषण आग; सिडको व सातपूर अग्निशामक दलाची शर्थीची झुंज

Vilholi Industrial Company Fire Nashik: नवीन नाशिकमधील विल्होळी येथील इंडस्ट्रिअल कंपनीत लागलेल्या भीषण आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलाचे जवान शर्थीचे प्रयत्न करताना.
Fire at Vilholi Industrial Company, Nashik; Fire Brigade Responds
Fire at Vilholi Industrial Company, Nashik; Fire Brigade RespondsSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन नाशिक: विल्होळी येथील जैन मंदिरामागील एका इंडस्ट्रिअल कंपनीत बुधवारी (ता. २७) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास लागलेल्या भीषण आगीमुळे परिसरात मोठी पळापळ उडाली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
fire
Fire Accident
Truck
cidco

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com