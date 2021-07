नाशिक : दहा दिवसांपासून सारूळ येथील खाणपट्टे व क्रशरचे काम प्रशासनाने बंद केल्यामुळे हजारो बेरोजगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची कैफियत सारूळचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ग्रामस्थांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे मांडली. याबाबत न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. (villagers of Sarul submitted a memorandum to chhagan bhujbal to protect the mining and crusher business)

खाणपट्टे व क्रशर व्यवसायास संरक्षण द्यावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

सारूळ (ता. नाशिक) ग्रामपंचायतहद्दीतील मागील ४० वर्षांपासून खाण व क्रशर व्यवसाय शासनाच्या विविध परवानगी घेऊन सुरू आहे. साधारण ८५ टक्के ग्रामस्थ या उद्योगावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवलंबून आहेत. या व्यवसायामुळे एकेकाळी उपासमारीची झळ सोसणाऱ्या गावात काही प्रमाणात आर्थिक सुबकत्ता येत आहे. हीच सुबलता काही बाजूच्या गावांतील नतभ्रष्ट व्यक्तींच्या डोळ्यांत खुपसत आहे. यांच्यामुळे स्थानिक लोकांच्या जीवितास धोका आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास, जैवविविधता धोक्यात आहे. या नावाखाली ग्रामस्थांना त्रास दिला जात आहे. सारूळ गावाची बदनामी केली जात आहे. अंदाजे ७५ ते ९० करोड रुपये मोठ्या प्रमाणात महसूल शासनाला दिला जातो. याउलट कर देऊनही व्यावसायिकांना कुठल्याच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. संबंधित खाणपट्टा हा शेतीसाठी निरुपयोगी व कायमस्वरूपी पडीक व न्यायिक स्वरूपाच्या जागेवर मंजूर झालेला आहे. सारूळ हद्दीत मोठ्या प्रमाणात क्रशर असून, एका क्रशरसाठी पाच ते दहा करोड रुपये खर्च येतो. संबंधित क्रशरसाठी व्यावसायिकांनी पाच ते दहा करोड रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे. अशा परिस्थितीत हा व्यवसाय बंद पडला तर गावकरी व खाण व्यावसायिकांपुढे आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. लॉकडाउन व इतर बंधनामुळे उद्योजक अगोदरच मेटाकुटीस आले आहेत. ब्रह्मगिरीचे उत्खनन हा पूर्णपणे वेगळा विषय असून, त्याची तुलना सारूळ खाणपट्ट्याशी करणे अयोग्य आहे. जिल्ह्यात जमा होणाऱ्या स्वामित्व धनाच्या वाट्यात सारूळ गावाचा वाटा सुमारे ३३ टक्के आहे. जिल्हा टास्क फोर्समध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश करावा, असे सरपंच इंदूबाई भोईर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.



