Nashik Crime : 'दहशतीचे रील्स' बनवणाऱ्यांची नाशिक रोडवर धिंड! उपनगर पोलिसांचा गुन्हेगारांना दणका

Viral Reels and Fear Tactics on Social Media : 'रील्स' बनवून सोशल मीडियावर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जेल रोड परिसरातील ५ तरुणांना उपनगर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्यांची मुक्तिधाम, जेल रोड आणि कॅनॉल रोड परिसरात धिंड काढून 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' असल्याची कबुली देण्यास भाग पाडले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: रील्स बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करीत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जेल रोड परिसरातील आम्रपाली झोपडपट्टी भागातील पाच जणांना उपनगर पोलिसांनी अटक केल्यावर त्यांची मंगळवारी (ता. १४) धिंड काढण्यात आली. आरोपींनी स्वतःहून ‘नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला’ असे म्हणत माफी मागितली.

