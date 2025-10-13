Nashik Crime : विसेमळा गोळीबार प्रकरण: भाजप नेत्याचा पुतण्या अजय बागूल कर्नाटकातून गजाआड; ५ दिवसांची पोलीस कोठडी

नाशिक: विसेमळा परिसरातील गोळीबार प्रकरणातील मुख्य संशयित व भाजप नेते सुनील बागूल यांचा पुतण्या अजय बागूल याच्यासह तिघांना शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने अटक केली आहे. दोन आठवड्यांपासून अजय बागूल परराज्यात पसार झाला असता, त्याच्या मागावर असलेल्या युनिट एकच्या पथकाने त्यास कर्नाटकातून अटक केली आहे. दरम्यान, तिघांना न्यायालयात हजर केले असता, शुक्रवार (ता. १७)पर्यंत पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .अजय दिलीप बागूल, बाब्या ऊर्फ सचिन सुखलाल कुमावत, पप्या ऊर्फ दिलीप जाधव (तिघे रा. बायजा बाईची छावणी, आदर्शनगर, पंचवटी) असे अटक करण्यात आलेल्या तिघा संशयितांची नावे आहेत. विसेमळा गोळीबार प्रकरणात पोलिसांनी आत्तापर्यंत दहा संशयितांना अटक केली आहे..गेल्या २५ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास संशयित तुकाराम चोथवे, अजय बोरिसा यांच्यासह संशयितांनी सचिन साळुंके (रा. राणेनगर) याचा पाठलाग करून विसेमळ्यात त्याच्यावर गावठी कट्ट्यातून गोळी झाडली होती. सुदैवाने बचावलेल्या सचिनला संशयितांनी कारमध्ये बसवून रामवाडीत आणून डोक्यात टॉमीने मारून गंभीर जखमी केले होते. नागरिक जमा झाल्याने संशयित पसार झाले होते. सरकारवाडा पोलिसांत संशयित टोळीविरोधात प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..पोलिस तपासात या टोळीचा म्होरक्या भाजपचे नेते सुनील बागूल यांचा पुतण्या अजय बागूल असल्याचे समोर आल्यापासून पोलिस त्याच्या मागावर होते. या दरम्यान पोलिसांनी बागूलचे दोन पुतणे गौरव व सागर बागूल यांच्यासह निकटवर्ती मामा राजवाडेला अटक केली. परंतु अजय बागूल पोलिसांच्या हाती लागला नाही. तो दक्षिण भारतातील कर्नाटकात पसार झाला होता. .पोलिस मागावर असल्याची कुणकूण लागताच तो सातत्याने राहण्याचे ठिकाण बदलत होता. शनिवारी (ता. ११) रात्री तो नाशिकच्या दिशेने निघाला असता, पोलिसांनी अजय बागूलसह सचिन कुमावत, पप्या जाधव यांना शिताफीने अटक केली. या तिघांना पद्धतशीररीत्या ‘पाहुणचार’ झाल्यानंतर त्यांना रविवारी (ता. १२) सकाळी जिल्हा न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना शुक्रवार (ता. १७)पर्यंत पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..उर्वरितांना आज कोर्टात नेणारसागर सुधाकर बागूल, गौरव सुधाकर बागूल, प्रेमकुमार दत्तात्रय काळे, वैभव ऊर्फ विकी दत्तात्रय काळे, मामा ऊर्फ बाबासाहेब वाल्मीक राजवाडे, अमोल भास्कर पाटील, संदीप रघुनाथ शेळके (सर्व रा. बायजाबाईची छावणी, आदर्शनगर, पंचवटी) यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत सोमवारी (ता. १३) संपत आहे. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. .Viral News : क्रूरतेचा कळस! आधी सपासप वार केले मग प्रियकराचं गुप्तांगच कापलं, प्रेयसीचं 'या'मुळे धक्कादायक कृत्य.या गोळीबाराचा मुख्य सूत्रधार संशयित अजय बागूल यासही अटक केली आहे. अजय बागूल, मामा राजवाडे यांच्यासह बागूल टोळीच्या संशयितांना शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या कार्यालयात ‘पाहुणचार’ करण्यात आला. यानंतर संशयितांची भाषा बदलून ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’असे स्वत:हूनच घोषणा देत न्यायालयासमोर हजर केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.